До покращення погоди: в Yasno розповіли, коли ситуація зі світлом у Києві стабілізується

У найближчі тижні суттєвих змін у ситуації з електропостачанням очікувати не варто, а говорити про будь-яке "покращення" наразі некоректно. Головне завдання енергосистеми — витримати період сильних морозів та високого навантаження без подальшого поглиблення кризи.

Про це в коментарі виданню "РБК-Україна" розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, нинішні екстрені відключення електроенергії є наслідком одразу кількох системних проблем, які одночасно тиснуть на енергосистему:

передусім ідеться про дефіцит генерації: загальнонаціональне споживання стабільно перевищує можливості виробництва електроенергії.

За словами Коваленка, ця ситуація змінюється залежно від погодних умов, однак у періоди сильного холоду навантаження зростає різко і прогнозовано;

другим ключовим чинником він назвав мережеві обмеження, які виникають на різних рівнях — від державного до локального.

У практичному вимірі це означає, що навіть за наявності ресурсу електроенергію не завжди можливо доставити споживачам у потрібному обсязі, а причиною цього є пошкоджені або перевантажені елементи інфраструктури.

Наразі найскладніша ситуація, за словами Коваленка, спостерігається в Києві, оскільки столиця одночасно відчуває нестачу електроенергії в загальній системі та серйозні проблеми з передачею через пошкодження мереж. Крім того, він звернув увагу на внутрішні обмеження в межах самого Києва.

"До передостаннього обстрілу у нас була різна ситуація на лівому березі і правому. Потім був ще один обстріл і ситуація погіршилась по всіх районах міста, і наразі ми маємо мікс – обмеження генераційного і по розподільчим мережам. Мережі вимушені створювати нові схеми підключення, нове приєднання. Вони по-іншому конструюють мережу. По-перше, на це потрібен час. По-друге, нова система зроблена "на ходу", і вона не призначена для тієї потужності, яку ми хочемо передати. І от мікс усіх проблем приводив нас до так званих екстрених відключень", — пояснив він журналістам.

Також фахівець зазначив, що нинішній стан електропостачання у столиці є безпрецедентним за весь період повномасштабної війни. У середньому енергетики намагаються дотримуватися режиму, за якого світло є 3 години, після чого слідують тривалі відключення по 9-12 годин.

Як морози погіршують ситуацію в енергосистемі

Ба більше, окрім систематичних обстрілів ворога , ситуацію ускладнюють і морози. Через різке зростання споживання система працює на межі можливостей, а кількість аварій на мережах дуже зросла.

Натомість, за прогнозами керівника Yasno, найближчі тижні розраховувати на відчутні зміни не варто. Частина об’єктів потребує тривалого відновлення, а деякі з них узагалі не підлягають ремонту. Та все ж сильні морози не можуть утримуватися тривалий час, і з їхнім послабленням навантаження на систему поступово зменшиться.

Чи слід очікувати на "покращення" ситуації найближчим часом

За його словами, ключове завдання зараз — витримати цей складний період. Водночас він наголосив, що навіть за сприятливішої погоди говорити про "покращення" було б неправильно, адже режим із кількома годинами електропостачання на добу залишається вкрай важким для нормального життя.

"Ми вважаємо, що треба протриматися тижні, поки погода трішки покращиться. Я би не використовував в найближчі дні, тижні слово "покращення". Я чесно скажу, бо коли в тебе навіть в середньому 3 години є світло, а 10 немає — це жахливі умови. Але вже як є, треба з цим якось бути", — сказав він.

