Українці можуть втратити субсидію: що громадяни зобов'язані повідомляти в пенсійний фонд, — ПФУ

В Україні одержувачі житлових субсидій зобов'язані протягом 30 днів інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни, які можуть вплинути на право на державну допомогу. В іншому разі субсидію можуть скасувати, а надмірно виплачені кошти — вимагати повернути.

У Пенсійному фонді України нагадали, що ця вимога поширюється на всіх без винятку одержувачів субсидій і закріплена в пункті 90 "Положення про порядок призначення житлових субсидій". Повідомити про зміни можна особисто, поштою або онлайн — через вебпортал чи мобільний додаток ПФУ.

Зокрема, одержувач субсидії зобов'язаний повідомити Пенсійний фонд у разі реєстрації або виписки осіб, укладення або розірвання шлюбу, зміни соціального статусу членів сім'ї. Також необхідно повідомляти ПФУ про зміни в переліку або умовах надання житлово-комунальних послуг, зміну керуючої компанії або створення ОСББ.

Окремий блок стосується великих покупок і майна. Повідомляти потрібно про разові витрати або придбання майна на суму понад 100 тис. грн, купівлю генерувальних установок (зокрема й у кредит) вартістю понад 150 тис. грн, а також про придбання транспортних засобів або нерухомості в містах і селищах міського типу.

У ПФУ уточнюють, що нерухомість у сільській місцевості не позбавляє права на субсидію, однак сам факт купівлі все одно підлягає декларуванню.

Також увагу приділяють фінансовим операціям. Обов'язковому повідомленню підлягають купівля іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тис. грн протягом року, отримання одноразового доходу, що перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також відкриття депозитів або купівля облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 тис. грн.

Крім того, у ПФУ нагадали про необхідність повідомляти, якщо хтось із членів домогосподарства здає житло в оренду внутрішньо переміщеним особам і отримує компенсацію згідно з постановою Кабміну №1225 від 25 жовтня 2024 року.

У разі несвоєчасного повідомлення Пенсійний фонд має право переглянути розмір субсидії, припинити її виплату або вимагати повернення коштів. Тому одержувачам допомоги радять інформувати ПФУ про всі зміни, навіть якщо вони здаються незначними.

