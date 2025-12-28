Украинцы могут потерять субсидию: что граждане обязаны сообщать в пенсионный фонд, — ПФУ

В Украине получатели жилищных субсидий обязаны в течение 30 дней информировать Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могут повлиять на право на государственную помощь. В противном случае субсидию могут отменить, а излишне выплаченные средства — потребовать вернуть.

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что это требование распространяется на всех без исключения получателей субсидий и закреплено в пункте 90 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий". Сообщить об изменениях можно лично, по почте или онлайн — через веб-портал или мобильное приложение ПФУ.

В частности, получатель субсидии обязан уведомить Пенсионный фонд в случае регистрации или выписки лиц, заключения или расторжения брака, изменения социального статуса членов семьи. Также необходимо уведомлять ПФУ об изменениях в перечне или условиях предоставления жилищно-коммунальных услуг, смене управляющей компании или создании ОСМД.

Отдельный блок касается крупных покупок и имущества. Сообщать нужно о разовых расходах или приобретении имущества на сумму более 100 тыс. грн, покупке генерирующих установок (в том числе в кредит) стоимостью свыше 150 тыс. грн, а также о приобретении транспортных средств или недвижимости в городах и поселках городского типа.

В ПФУ уточняют, что недвижимость в сельской местности не лишает права на субсидию, однако сам факт покупки все равно подлежит декларированию.

Также внимание уделяется финансовым операциям. Обязательному уведомлению подлежат покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн в течение года, получение единовременного дохода, превышающего 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также открытие депозитов или покупка облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 100 тыс. грн.

Кроме того, в ПФУ напомнили о необходимости сообщать, если кто-то из членов домохозяйства сдает жилье в аренду внутренне перемещенным лицам и получает компенсацию согласно постановлению Кабмина №1225 от 25 октября 2024 года.

В случае несвоевременного уведомления Пенсионный фонд имеет право пересмотреть размер субсидии, прекратить ее выплату или потребовать возврат средств. Поэтому получателям помощи советуют информировать ПФУ обо всех изменениях, даже если они кажутся незначительными.

