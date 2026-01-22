О необходимости отмены субсидий в Украине на днях заявили в МВФ. Что означает это для потребителей и как оформить помощь от государства в 2026 году?

Руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева указала на препятствия для развития украинской экономики. По ее словам, до сих пор субсидируются отопление и электроэнергия, и хотя страна имеет свои причины для этого, пришло время отменить субсидии. Фокус выяснил, что на самом деле означает заявление МВФ и что известно о получении субсидий в 2026 году.

Почему в МВФ посоветовали Украине отменить субсидии на энергоносители и о чем именно идет речь

20 января во время дискуссии проекта "Украина: на передовой будущего" на полях Всемирного экономического форума в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила ход реформ в Украине.

По ее словам, украинская власть во время войны достигла даже лучших результатов, чем до полномасштабного вторжения. В то же время Георгиева указала на препятствия для экономического развития.

"До сих пор субсидируются отопление и электроэнергия. Они субсидируются не просто так. Мы знаем, почему страна это делает. Но от этого надо избавиться", — заявила директор МВФ.

Кристалина Георгиева заявила и о необходимости пересмотра системы налогообложения и ликвидировать барьеры, сдерживающие развитие частного бизнеса.

Вступление Украины в ЕС, по ее мнению, может стать потенциальным "магнитом" для европейской экономики.

Отмена субсидий: придется ли украинцам платить больше за коммуналку: как и в других странах

Заявление Георгиевой об отказе от субсидий на электроэнергию и отопление обеспокоило украинцев, поскольку его многие восприняли как призыв полностью лишить население государственной поддержки. Однако, как отметили эксперты, об отмене помощи для потребителей речь не идет.

Как отметил финансовый эксперт Сергей Фурса, в заявлении МВФ речь шла о рыночном ценообразовании.

"Это та реформа, с которой начинали все наши соседи, которые вступали в ЕС, выходили из-под советского влияния. То есть убирание административного ценообразования на коммунальные услуги. МВФ всегда настаивал и продолжает настаивать на том, что цены должны быть рыночными, а тем, кто не в состоянии их платить, государство должно предоставлять субсидии", — пояснил в комментарии Фокусу финансовый эксперт.

Многие украинцы не могут платить рыночную цену за электроэнергию и газ Фото: Из открытых источников

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин добавляет, что Кристалина Георгиева руководствуется чисто экономическими категориями и указывает на необходимость уменьшения дефицита бюджета Украины любыми имеющимися путями.

"Однако, реальность такова, что многие украинцы не могут платить рыночную цену за электроэнергию и природный газ. Тепло является критической необходимостью и государство должно обеспечить граждан этим ресурсом по приемлемой цене", — добавляет Чурин.

Экономист, председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает: когда речь идет о субсидиях на энергоносители, речь не о выплатах малообеспеченным, а о постепенном установлении рыночных цен, как это закреплено в меморандуме МВФ еще от 2008 года.

"Речь идет не о выплате субсидий для малообеспеченных, а о том, что государство на сегодняшний момент через возложение специальных обязанностей субсидирует государственную регулируемую цену для всех категорий населения", — поясняет эксперт.

Заявление МВФ об отмене субсидий не означает отказ от поддержки малообеспеченных, а предусматривает переход к рыночному ценообразованию на электроэнергию и отопление, а адресная помощь сохраняется для тех, кто в ней нуждается

"Каким образом удается продавать населению электричество дешевле? Через возложение специальных обязанностей на "Энергоатом". По сути это субсидирование населения за счет государственной компании. Об этом говорит Георгиева. Но здесь есть еще один момент: от 2008 года эта норма указана в Меморандуме с МВФ (Меморандум об экономической и финансовой политике — ред.). Что-то изменилось к 2025 году? Нет. Почему? Потому что есть понятие политической целесообразности. Поэтому, думаю, не стоит сейчас переживать", — отметил он.

Относительно налоговых реформ, слова главы МВФ связаны с темой налогов и возможного НДС для ФОПов от 2027 года, о чем Фокус писал ранее.

Однако, как подчеркнул финансовый эксперт Сергей Фурса, речь идет не о том, чтобы предприниматели начали платить больше.

По его словам, проблема заключается в дисбалансе: одна часть экономики платит налоги в полном объеме или на приемлемом уровне, тогда как другая избегает каких-либо налоговых обязательств. Устранение этой проблемы, по словам Фурсы, является одной из ключевых задач МВФ. Поскольку такие несоответствия сдерживают инвестиции в Украину, ведь в условиях, когда конкуренты не платят налоги, честно зайти на рынок и работать становится практически невозможно.

Относительно налоговых реформ, заявление МВФ связано с темой налогов и возможного НДС для ФЛП от 2027 года Фото: Jason Briscoe/ Unsplash

Более того, в Международном валютном фонде обращают внимание на схемы с использованием ФЛП, которые возникают не из-за деятельности малого бизнеса как такового, а из-за злоупотребления пробелами в законодательстве. Эксперт объясняет, что через эти "лазейки" в страну заходит контрабанда, работают так называемые НДС-скрутки, и часть определенной экономики не платит НДС.

"Эти новации являются приоритетом для МВФ, потому что главная задача сейчас — детенизация экономики. Простое повышение налогов в нынешних условиях не работает. Например, мы можем поднять НДС с 20 до 22%, но, это лишь увеличит нагрузку на белую часть экономики, которая и так несет ответственность, а серая — продолжит избегать", — добавил Фурса.

Жилищные субсидии в 2026 году: кто имеет право и почему часто отказывают

Поэтому, что происходит с субсидиями для потребителей 2026 года? Известно, что те граждане, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут рассчитывать на адресную государственную помощь в виде субсидий. Это покрывает оплату коммунальных услуг, управление домом, приобретение сжиженного газа и печного топлива.

Перечень услуг, на которые можно оформить жилищную субсидию, определен статьей 5 закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Этот список периодически обновляют.

Итак, на субсидии в 2026 году могут рассчитывать:

внутренне перемещенные лица;

украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые легально находятся на территории страны;

несовершеннолетние дети без родительской опеки (помощь назначают по заявлению опекуна/попечителя);

недееспособные лица;

арендаторы.

Главное условие для получения субсидии — расходы на коммунальные услуги должны превышать в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода семьи или отдельного лица. Если это условие соблюдено, гражданин может подать заявку на жилищную субсидию. Сделать это можно онлайн через портал Дія или офлайн в ЦНАП или органах социальной защиты населения.

Как сообщают на сайте "Дія.Безбарьерность", для оформления субсидии 2026 года нужно подать заявление, декларацию о доходах и расходах, а также документы, подтверждающие право на проживание и источники дохода.

Размер субсидии зависит от доходов домохозяйства. Сумму вычисляют по формуле: среднемесячный доход на одного члена семьи сравнивают с прожиточным минимумом, определяют обязательный процент платежа, а остаток покрывает государство

В то же время существует ряд факторов, которые могут стать причиной отказа:

наличие дорогостоящего имущества или транспорта;

крупные покупки или финансовые операции на сумму свыше 50 тыс. грн;

задолженность по алиментам;

отсутствие доходов (кроме студентов и пенсионеров).

В случае отказа в субсидии есть 14 дней, чтобы исправить или дополнить данные из официальных источников. После проверки Пенсионный фонд может назначить субсидию и сообщит о новом решении.

Ранее Фокус писал, что украинцы рискуют потерять субсидию. Это касается тех граждан, которые в течение 30 дней не сообщили Пенсионный фонд об изменениях в социальном статусе или других обстоятельствах, которые могут повлиять на право получать государственную помощь.