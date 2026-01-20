"От этого надо избавиться": в МВФ посоветовали Украине отменить субсидии на свет и тепло

Директор МВФ Кристалина Георгиева ответила, что нужно сделать Украине для достижения экономического успеха. По ее мнению, для этого нужно отказаться от субсидирования отопления и электроэнергии.

Свои советы по экономическому развитию Украины директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева озвучила во время дискуссионной программы проекта "Украина: на передовой будущего" на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Она отметила, что украинская власть провела много реформ и во время войны достигла лучших результатов, чем до полномасштабного вторжения.

"Я хочу быть очень откровенной, если страна хочет быть европейским тигром", — сказала Георгиева.

По ее словам, она видит препятствие в субсидиях для населения.

"До сих пор субсидируются отопление и электроэнергия. Они субсидируются не просто так. Мы знаем, почему страна это делает. Но от этого надо избавиться", — заявила директор МВФ.

Она добавила, что для экономического развития также нужно пересмотреть систему налогообложения и устранить препятствия для развития частного сектора.

Кроме того, на ее взгляд, Украине важно завершить вступление в Европейский Союз "в разумные сроки", поскольку это будет "магнитом" для европейской экономики.

Также Георгиева посоветовала украинцам "верить в себя, как лев".

"Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность и вы демонстрируете ее изо дня в день, если вы оставите в стороне внутренние споры, если вы навсегда похороните корпус коррупции, конечно, вы добьетесь успеха", — сказала директор МВФ.

Она отметила, что для развития бизнеса главные роли играют безопасность и доступ к рабочей силе, и власть должна решить, как вернуть людей и интегрировать в гражданское общество тех, кто вернется из армии.

Напомним, 19 декабря 2025 года Фокус рассказывал, что новое соглашение с МВФ (четырехлетняя программа Extended Fund Facility (EFF) объемом 8,1-8,2 млрд долларов), согласованное в конце ноября, задает новые правила для ФОПов и предусматривает вероятное введение НДС для бизнесов. Министр финансов Сергей Марченко рассказал о предусмотренном переходном периоде до 2027 года.

28 декабря в Пенсионном фонде Украины напоминали, что украинцы могут потерять субсидию, если в течение 30 дней не сообщат об изменениях социального статуса членов семьи, крупных покупках, изменениях в перечне или условиях предоставления жилищно-коммунальных услуг, управляющей компании или создании ОСМД.