"Цього треба позбутися": в МВФ порадили Україні скасувати субсидії на світло і тепло

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва відповіла, що потрібно зробити Україні для досягнення економічного успіху. На її думку, для цього потрібно відмовитися від субсидіювання опалення та електроенергії.

Свої поради щодо економічного розвитку України директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва озвучила під час дискусійної програми проєкту "Україна: на передовій майбутнього" на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Вона зазначила, що українська влада провела багато реформ і під час війни досягла кращих результатів, ніж до повномасштабного вторгнення.

"Я хочу бути дуже відвертою, якщо країна хоче бути європейським тигром", — сказала Георгієва.

За її словами, вона бачить перешкоду в субсидіях для населення.

"Досі субсидуються опалення й електроенергія. Вони субсидуються не просто так. Ми знаємо, чому країна це робить. Але цього треба позбутися", — заявила директорка МВФ.

Відео дня

Вона додала, що для економічного розвитку також потрібно переглянути систему оподаткування та усунути перешкоди для розвитку приватного сектора.

Крім того, на її погляд, Україні важливо завершити вступ до Європейського Союзу "в розумні терміни", оскільки це буде "магнітом" для європейської економіки.

Також Георгієва порадила українцям "вірити в себе, як лев".

"Впевненість має значення. І я кажу вам з власного досвіду, болгарського досвіду, це буде нелегко. Але якщо у вас є ця впевненість і ви демонструєте її день у день, якщо ви залишите осторонь внутрішні суперечки, якщо ви назавжди поховаєте корпус корупції, звичайно, ви досягнете успіху", — сказала директорка МВФ.

Вона зауважила, що для розвитку бізнесу головні ролі відіграють безпека та доступ до робочої сили, і влада має вирішити, як повернути людей й інтегрувати до цивільного суспільства тих, хто повернеться з війська.

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року Фокус розповідав, що нова угода з МВФ (чотирирічна програма Extended Fund Facility (EFF) обсягом 8,1–8,2 млрд доларів), погоджена наприкінці листопада, задає нові правила для ФОПів і передбачає ймовірне запровадження ПДВ для бізнесів. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про передбачений перехідний період до 2027 року.

28 грудня в Пенсійному фонді України нагадували, що українці можуть втратити субсидію, якщо протягом 30 днів не повідомлять про зміни соціального статусу членів сім'ї, великі покупки, зміни в переліку або умовах надання житлово-комунальних послуг, керуючої компанії або створення ОСББ.