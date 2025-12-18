Новые правила для ФЛП: кто зарабатывает более 1 млн грн, будет платить 20% НДС, — законопроект

С 1 января 2027 года предприниматели — плательщики единого налога с доходом более 1 млн гривен будут обязаны регистрироваться как плательщики НДС и платить 20% налога. Законопроект также устанавливает правила изменения ставки единого налога и определяет исключения для электронных резидентов.

Как говорится в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации плательщиков единого налога плательщиками налога на добавленную стоимость", изменения предусматривают:

плательщики единого налога 1-3 группы, кроме е-резидентов третьей группы, обязаны регистрироваться как плательщики НДС, если их общий доход за 12 месяцев превышает 1 млн гривен;

изменения правил определения ставок единого налога для третьей группы, включая возможность перехода со ставки 5% на 3% после подачи заявления;

уточнения порядка учета доходов и налоговых обязательств для плательщиков НДС;

вступление в силу закона с 1 января 2027 года и обязанность Кабмина привести нормативные акты в соответствие в течение трех месяцев.

Зато в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его цель заключается в создании равных условий для ведения бизнеса и увеличении поступлений в государственный бюджет. Сейчас плательщики НДС при ввозе или производстве товаров платят налог в бюджет, тогда как неплательщики НДС, которые работают на упрощенной системе, не платят его, хотя реализуют товары по той же цене. Это создает неравные конкурентные условия и стимулирует использование контрабандных или контрафактных товаров, ведь для неплательщиков НДС выгоднее покупать продукцию без налога и избегать налогового кредита.

Введение обязательного НДС для плательщиков единого налога имеет целью сделать нелегальный оборот товаров экономически невыгодным и создать равные условия для легальных производителей и импортеров. Ожидается, что это позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет около 40,1 миллиарда гривен в 2027 году. При этом законопроект не влияет на научную деятельность, экологию или состояние здоровья населения, а его реализация улучшит условия ведения бизнеса для легальных компаний и снизит привлекательность схем торговли контрафактной продукцией.

