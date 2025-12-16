"Это не наш вариант": в Минразвития отрицают намерение ввести налог на восстановление Украины

В Минразвития опровергли распространенные в медиа сообщения о планах ввести в Украине новый налог на восстановление после завершения боевых действий. Заместитель министра Алена Шкрум утверждает, что ее слова неправильно интерпретировали, и никакого налога на восстановление не может быть.

Информацию о новом налоге на восстановление Украины первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум опровергла в заметке на своей странице в Facebook 16 декабря. По ее словам, эти сообщения являются "неправильной интерпретацией дискуссии о финансировании восстановления", и правительство не имеет никаких подобных планов.

"Никакого налога на восстановление не будет и не может быть. Это аксиома. Все наши налоги сейчас идут на оборону и безопасность страны. Прошу не искать хайп там, где его нет. Эти манипуляции сейчас вредят", — написала Шкрум.

Заместитель министра объяснила, что платить за восстановление Украины должна страна-агрессор Россия.

Відео дня

Также в Минразвития ищут различные источники для финансирования восстановления, прежде всего среди доноров. По словам Шкрум, ведомство планирует запустить Фонд восстановления по примеру других стран для более быстрого привлечения и прозрачного использования средств.

"В интервью Forbes Ukraine я привела пример, что отдельные страны вводили для этого специальный налог. После катаклизмов. Но так же и сказала, что это не наш вариант. Об этом говорит логика, здравый смысл и базовый принцип справедливости", — заверила заместитель министра развития общин и территорий.

Она добавила, что правительство работает над привлечением грантового и льготного финансирования, пока Украина не будет иметь возможность получить репарации от РФ.

По словам Шкрум, в Украине никогда "не будет и не может быть" налога на восстановление Фото: скриншот

Пресс-служба Минразвития также отметила, что налога на восстановление в Украине не будет.

"Налоги, которые сегодня платят граждане, приоритетно направляются на оборону и безопасность Украины. Введение дополнительной налоговой нагрузки на людей для восстановления пока не рассматривается", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в опубликованном 16 декабря интервью Forbes Ukraine Алена Шкрум рассказывала, что Министерство развития общин и территорий планирует запустить Фонд восстановления Украины, и привела пример Японии. Журналисты писали, что в перспективе этот фонд будет наполняться от отдельного налога, однако он не будет введен до конца боевых действий. Секретарь Национального совета по восстановлению Украины Даниил Гетманцев в свою очередь опроверг планы на введение нового налога на восстановление и заверил, что деньги на восстановление будут брать из других источников.

Заместитель министра развития общин и территорий Артем Рыбченко 15 декабря рассказал, что в Украине 13% жилья полностью разрушено войной, и без домов остались около трех миллионов украинцев.