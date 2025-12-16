"Це не наш варіант": в Мінрозвитку заперечили намір ввести податок на відбудову України

В Мінрозвитку заперечили поширені в медіа повідомлення про плани запровадити в Україні новий податок на відновлення після завершення бойових дій. Заступниця міністра Альона Шкрум стверджує, що її слова неправильно інтерпретували, і жодного податку на відбудову не може бути.

Інформацію про новий податок на відбудову України перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум заперечила в дописі на своїй сторінці у Facebook 16 грудня. За її словами, ці повідомлення є "неправильною інтерпретацією дискусії про фінансування відновлення", і уряд не має жодних подібних планів.

"Ніякого податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома. Усі наші податки зараз йдуть на оборону та безпеку країни. Прошу не шукати хайп там, де його немає. Ці маніпуляції зараз шкодять", — написала Шкрум.

Заступниця міністра пояснила, що платити за відновлення України повинна країна-агресорка Росія.

Відео дня

Також в Мінрозвитку шукають різні джерела для фінансування відбудови, насамперед серед донорів. За словами Шкрум, відомство планує запустити Фонд відновлення за прикладом інших країн для швидшого залучення і прозорого використання коштів.

"В інтервʼю Forbes Ukraine я навела приклад, що окремі країни вводили для цього спеціальний податок. Після катаклізмів. Але так само й сказала, що це не наш варіант. Про це говорить логіка, здоровий глузд та базовий принцип справедливості", — запевнила заступниця міністра розвитку громад та територій.

Вона додала, що уряд працює над залученням грантового та пільгового фінансування, поки Україна не матиме можливість отримати репарації від РФ.

За словами Шкрум, в Україні ніколи "не буде і не може бути" податку на відбудову Фото: скриншот

Пресслужба Мінрозвитку також наголосила, що податку на відбудову в Україні не буде.

"Податки, які сьогодні сплачують громадяни, пріоритетно спрямовуються на оборону та безпеку України. Запровадження додаткового податкового навантаження на людей для відбудови наразі не розглядається", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, в опублікованому 16 грудня інтерв'ю Forbes Ukraine Альона Шкрум розповідала, що Міністерство розвитку громад і територій планує запустити Фонд відновлення України, та навела приклад Японії. Журналісти писали, що в перспективі цей фонд наповнюватиметься від окремого податку, проте він не буде запроваджений до кінця бойових дій. Секретар Національної ради з відновлення України Данило Гетманцев своєю чергою спростував плани на запровадження нового податку на відбудову та запевнив, що гроші на відновлення будуть брати з інших джерел.

Заступник міністра розвитку громад і територій Артем Рибченко 15 грудня розповів, що в Україні 13% житла повністю зруйновано війною, і без домівок лишилися близько трьох мільйонів українців.