"Це не наш варіант": в Мінрозвитку заперечили намір ввести податок на відбудову України
В Мінрозвитку заперечили поширені в медіа повідомлення про плани запровадити в Україні новий податок на відновлення після завершення бойових дій. Заступниця міністра Альона Шкрум стверджує, що її слова неправильно інтерпретували, і жодного податку на відбудову не може бути.
Інформацію про новий податок на відбудову України перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум заперечила в дописі на своїй сторінці у Facebook 16 грудня. За її словами, ці повідомлення є "неправильною інтерпретацією дискусії про фінансування відновлення", і уряд не має жодних подібних планів.
"Ніякого податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома. Усі наші податки зараз йдуть на оборону та безпеку країни. Прошу не шукати хайп там, де його немає. Ці маніпуляції зараз шкодять", — написала Шкрум.
Заступниця міністра пояснила, що платити за відновлення України повинна країна-агресорка Росія.
Також в Мінрозвитку шукають різні джерела для фінансування відбудови, насамперед серед донорів. За словами Шкрум, відомство планує запустити Фонд відновлення за прикладом інших країн для швидшого залучення і прозорого використання коштів.
"В інтервʼю Forbes Ukraine я навела приклад, що окремі країни вводили для цього спеціальний податок. Після катаклізмів. Але так само й сказала, що це не наш варіант. Про це говорить логіка, здоровий глузд та базовий принцип справедливості", — запевнила заступниця міністра розвитку громад та територій.
Вона додала, що уряд працює над залученням грантового та пільгового фінансування, поки Україна не матиме можливість отримати репарації від РФ.
Пресслужба Мінрозвитку також наголосила, що податку на відбудову в Україні не буде.
"Податки, які сьогодні сплачують громадяни, пріоритетно спрямовуються на оборону та безпеку України. Запровадження додаткового податкового навантаження на людей для відбудови наразі не розглядається", — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, в опублікованому 16 грудня інтерв'ю Forbes Ukraine Альона Шкрум розповідала, що Міністерство розвитку громад і територій планує запустити Фонд відновлення України, та навела приклад Японії. Журналісти писали, що в перспективі цей фонд наповнюватиметься від окремого податку, проте він не буде запроваджений до кінця бойових дій. Секретар Національної ради з відновлення України Данило Гетманцев своєю чергою спростував плани на запровадження нового податку на відбудову та запевнив, що гроші на відновлення будуть брати з інших джерел.
Заступник міністра розвитку громад і територій Артем Рибченко 15 грудня розповів, що в Україні 13% житла повністю зруйновано війною, і без домівок лишилися близько трьох мільйонів українців.