В Мінрозвитку анонсували новий податок на відбудову України: в Раді заперечили

В Мінрозвитку анонсували новий податок на відбудову після завершення війни в Україні. Нардеп Данило Гетманцев своєю чергою запевняє, що жодні нові податки на відновлення Радою не розглядаються.

Про нібито наміри запровадити податок на відновлення України заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум розповіла в інтерв'ю Forbes Ukraine, опублікованому 16 грудня. Секретар Національної ради з відновлення України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у відповідь заявив, що такі питання "в жодному випадку" на розгляд не виносяться.

За словами Альони Шкрум, Мінрозвитку працює над створенням Фонду відбудови України, який у перспективі наповнюватиметься від окремого податку, оскільки "жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни" і більшість установ мають високі вимоги державних гарантій і довгі бюрократичні процедури.

"Гранти — це приблизно 5–10%. І це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно", — пояснила заступниця міністра.

Шкрум розповіла, що Мінрозвитку взяло за основу досвід Японії. Фонд наповнюватиметься від окремого нового податку, проте він точно не буде запроваджений до завершення бойових дій.

Підготовку податку на відновлення України заперечують в Раді

Народний депутат Данило Гетманцев, який є секретарем Національної ради з відновлення України, стверджує, що нового податку не буде, а кошти для відбудови шукатимуть в інших джерелах.

"Друзі, я не знаю, хто буде ухвалювати рішення про джерела відновлення країни після війни. Але, ні, в жодному випадку ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення", — написав Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

За його словами, гроші на відбудову можна отримати від детінізації економіки, залучення коштів партнерів, зовнішніх і внутрішніх інвестицій і репарацій від Росії.

"Заявляю це як секретар Ради з відновлення. Прямо так і передайте в Кабінет міністрів", — сказав нардеп.

За інформації Альони Шкрум, наразі масштаб руйнувань в Україні перевищив будь-які інші конфлікти. Якщо у Газі руйнування оцінюються в $53 млрд, в Боснії після Югославської війни — приблизно $260 млрд, то загальна вартість відновлення України за результатами "Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення" (RDNA3) від українського уряду та Світового банку станом на лютий 2025 року сягнула $524 млрд.

Нагадаємо, 15 грудня заступник міністра розвитку громад і територій Артем Рибченко розповів, що в Україні 13% житла повністю зруйновано війною, без даху над головою залишилися близько трьох мільйонів українців.

На брифінгу 4 грудня в Міжнародному валютному фонді озвучили умови кредиту для України, серед яких були так званий "податок на OLX" і податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців.