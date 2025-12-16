В Минразвития анонсировали новый налог на восстановление Украины: в Раде возразили

В Минразвития анонсировали новый налог на восстановление после завершения войны в Украине. Нардеп Данил Гетманцев в свою очередь уверяет, что никакие новые налоги на восстановление Радой не рассматриваются.

О якобы намерениях ввести налог на восстановление Украины заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум рассказала в интервью Forbes Ukraine, опубликованном 16 декабря. Секретарь Национального совета по восстановлению Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в ответ заявил, что такие вопросы "ни в коем случае" на рассмотрение не выносятся.

По словам Алены Шкрум, Минразвития работает над созданием Фонда восстановления Украины, который в перспективе будет наполняться от отдельного налога, поскольку "ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны" и большинство учреждений имеют высокие требования государственных гарантий и долгие бюрократические процедуры.

"Гранты — это примерно 5-10%. И это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно", — пояснила заместитель министра.

Шкрум рассказала, что Минразвития взяло за основу опыт Японии. Фонд будет наполняться от отдельного нового налога, однако он точно не будет введен до завершения боевых действий.

Подготовку налога на восстановление Украины отрицают в Раде

Народный депутат Данил Гетманцев, который является секретарем Национального совета по восстановлению Украины, утверждает, что нового налога не будет, а средства для восстановления будут искать в других источниках.

"Друзья, я не знаю, кто будет принимать решение об источниках восстановления страны после войны. Но, нет, ни в коем случае мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

По его словам, деньги на восстановление можно получить от детенизации экономики, привлечения средств партнеров, внешних и внутренних инвестиций и репараций от России.

"Заявляю это как секретарь Совета по восстановлению. Прямо так и передайте в Кабинет министров", — сказал нардеп.

По информации Алены Шкрум, сейчас масштаб разрушений в Украине превысил любые другие конфликты. Если в Газе разрушения оцениваются в $53 млрд, в Боснии после Югославской войны — примерно $260 млрд, то общая стоимость восстановления Украины по результатам "Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление" (RDNA3) от украинского правительства и Всемирного банка по состоянию на февраль 2025 года достигла $524 млрд.

Напомним, 15 декабря заместитель министра развития общин и территорий Артем Рыбченко рассказал, что в Украине 13% жилья полностью разрушено войной, без крыши над головой остались около трех миллионов украинцев.

На брифинге 4 декабря в Международном валютном фонде озвучили условия кредита для Украины, среди которых были так называемый "налог на OLX" и налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей.