13% жилья полностью разрушено войной: сколько украинцев остались без дома

За четыре года после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в стране уничтожено или разрушено 13% жилья, а около трех миллионов украинцев, которые остались без крыши над головой, ищут и ждут новые дома.

Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Артем Рыбченко сообщил на восьмом немецко-украинском экономическом форуме в Берлине, сообщают "Новини.LIVE".

Он констатировал, что каждый день Украина теряет людей, инфраструктуру и время, ведь до войны она была молодой и перспективной страной. Рыбченко подчеркнул, что война началась еще в 2014-м с аннексии Крыма и ситуации на Донбассе.

По его словам, Германия сейчас является для Украины партнером и стратегически важной страной. Рыбченко считает, что немецкий бизнес должен еще больше заходить в нашу страну, которая, уверяет чиновник, готова быть очень открытой, полезной и прозрачной для этого.

Відео дня

Замминистра подчеркивает, что за каждым потерянным домом стоят имя, жизнь и история.

"Поэтому мы хотим отстроить лучше, чтобы люди могли вернуться. Мы стремимся иметь возможность комплексного восстановления. Идется не только про школы или дома, но и о детсадах, больницах, энергетике и других сферах нормальной довоенной жизни. Поэтому немецкий бизнес, пожалуйста, рассмотрите Украину как настоящего партнера. И мы всегда найдем лучшие решения", – подчеркнул Рыбченко.

Объемы разрушений в цифрах

В июне 2025 года нардеп Елена Шуляк заявила, что стране требуется не менее $86 млрд на восстановление жилья, утраченного в результате военных действий.

По ее словам, до полномасштабного вторжения Украина вводила в эксплуатацию в среднем 9-10 млн квадратных метров жилья в год. За три с лишним года Россия разрушила объем жилья, которое бы строилось бы не менее шести лет.

Исходя из заявлений, поданных гражданами через приложение "Дія"" (а их уже более 850 тысяч по состоянию на лето 2025), в стране разрушены или повреждены более 60 млн квадратных метров жилья.

По подсчетам Всемирного банка, для восстановления таких объемов Украина нуждается, как уже говорилось, не менее чем в $86 млрд. Однако и эти цифры не окончательны, поскольку многие внутренне перемещенные лица, чьи дома остались на временно оккупированных территориях, не всегда имеют доступ к своему жилью и пониманию его состояния.

Учитывая, что Россия не прекращает обстрелы жилого фонда, эта сумма существенно выросла за последние месяцы.

Дешевая ипотека для мобилизованных и компенсации: как в Украине решается вопрос жилья

Напомним, Кабмин расширил программу "єОселя" для мобилизованных. Решение правительства позволит мобилизовавшимся военным оформлять ипотеку под 3% вместо 7%.

В августе правительство одобрило первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Он включает компенсации лицам со статусом ВПЛ, которые оформят ипотеку на жилье, но получить этот кредит не так просто. "По программе "єОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год", — заявляла Свириденко.

Также с 1 декабря начался прием заявок от участников программы поддержки для ветеранов со статусом временно перемещенных лиц. Она позволяет оформить сертификат на сумму в два миллиона гривен для покупки жилья. В Минцифры подчеркнули, что ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье.

Напомним, при каком условии украинцам могут отказать в компенсации за разрушенное жилье.

Также сообщалось, как совладельцы могут использовать сертификаты на жилье.