Дешевая ипотека под 3%: Кабмин расширил программу єОселя для мобилизованных

Для тех, кто мобилизуется в Вооруженные силы Украины, Кабинет министров предлагает более доступное жилье по программе "єОселя".

Решение правительства позволит мобилизовавшимся военным оформлять ипотеку под 3% вместо 7%, написала в Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Таким образом, создаем равные возможности — как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту", – подчеркнула она.

Поскольку программа носит социальную направленность, правительство установило четкие лимиты на площадь жилья:

квартира — до 115,5 кв. м;

дом — до 125,5 кв. м.

По словам Свириденко, уже 21 864 украинских семей смогли купить жилье благодаря льготной ипотеке, а общая сумма кредитов составила 37,4 млрд грн.

Благодаря программе, жильем обзавелись 6438 военных и ветеранов.

Відео дня

Глава Кабмина добавила, что условия программы постоянно обновляются с учетом реалий, а оформить ипотеку по программе можно через приложение "Дія".

В августе правительство одобрило первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Он включает компенсации лицам со статусом ВПЛ, которые оформят ипотеку на жилье, но получить этот кредит не так просто.

"По программе "єОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год", — заявляла Свириденко.

Также с 1 декабря начался прием заявок от участников программы поддержки для ветеранов со статусом временно перемещенных лиц. Она позволяет оформить сертификат на сумму в два миллиона гривен для покупки жилья. В Минцифры подчеркнули, что ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье.

Напомним, при каком условии украинцам могут отказать в компенсации за разрушенное жилье.

Также сообщалось, как совладельцы могут использовать сертификаты на жилье.