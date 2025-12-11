Дешева іпотека під 3%: Кабмін розширив програму єОселя для мобілізованих

Для тих, хто мобілізується до Збройних сил України, Кабінет міністрів пропонує більш доступне житло за програмою "єОселя".

Рішення уряду дасть змогу військовим, які мобілізувалися, оформляти іпотеку під 3% замість 7%, написала в Telegram-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Таким чином, створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", — наголосила вона.

Оскільки програма має соціальну спрямованість, уряд встановив чіткі ліміти на площу житла:

квартира — до 115,5 кв. м;

будинок — до 125,5 кв. м.

За словами Свириденко, вже 21 864 українські сім'ї змогли купити житло завдяки пільговій іпотеці, а загальна сума кредитів склала 37,4 млрд грн. Завдяки програмі, житло придбали 6438 військових і ветеранів.

Глава Кабміну додала, що умови програми постійно оновлюються з урахуванням реалій, а оформити іпотеку за програмою можна через застосунок "Дія".

У серпні уряд схвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Він включає компенсації особам зі статусом ВПО, які оформлять іпотеку на житло, але отримати цей кредит не так просто.

"За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та мешканців прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік", — заявляла Свириденко.

Також з 1 грудня розпочався прийом заявок від учасників програми підтримки для ветеранів зі статусом тимчасово переміщених осіб. Вона дає змогу оформити сертифікат на суму в два мільйони гривень для купівлі житла. У Мінцифри підкреслили, що ваучер не замінює компенсацію за зруйноване житло.

