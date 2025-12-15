13% житла повністю зруйновано війною: скільки українців залишилися без дому

За чотири роки після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в країні знищено або зруйновано 13% житла, а близько трьох мільйонів українців, які залишилися без даху над головою, шукають і чекають на нові домівки.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад і територій Артем Рибченко повідомив на восьмому німецько-українському економічному форумі в Берліні, повідомляють "Новини.LIVE".

Він констатував, що щодня Україна втрачає людей, інфраструктуру і час, адже до війни вона була молодою і перспективною країною. Рибченко наголосив, що війна почалася ще 2014-го з анексії Криму та ситуації на Донбасі.

За його словами, Німеччина зараз є для України партнером і стратегічно важливою країною. Рибченко вважає, що німецький бізнес має ще більше заходити в нашу країну, яка, запевняє посадовець, готова бути дуже відкритою, корисною та прозорою для цього.

Заступник міністра підкреслює, що за кожним загубленим будинком стоять ім'я, життя та історія.

"Тому ми хочемо відбудувати краще, щоб люди могли повернутися. Ми прагнемо мати можливість комплексного відновлення. Йдеться не тільки про школи чи будинки, а й про дитсадки, лікарні, енергетику та інші сфери нормального довоєнного життя. Тому німецький бізнес, будь ласка, розгляньте Україну як справжнього партнера. І ми завжди знайдемо найкращі рішення", — наголосив Рибченко.

Обсяги руйнувань у цифрах

У червні 2025 року нардепка Олена Шуляк заявила, що країні потрібно щонайменше $86 млрд на відновлення житла, втраченого внаслідок воєнних дій.

За її словами, до повномасштабного вторгнення Україна вводила в експлуатацію в середньому 9-10 млн квадратних метрів житла на рік. За три з гаком роки Росія зруйнувала обсяг житла, яке б будувалося б не менше шести років.

Виходячи із заяв, поданих громадянами через застосунок "Дія" (а їх уже понад 850 тисяч станом на літо 2025 року), у країні зруйновано або пошкоджено понад 60 млн квадратних метрів житла.

За підрахунками Світового банку, для відновлення таких обсягів Україна потребує, як уже йшлося, щонайменше $86 млрд. Однак і ці цифри не остаточні, оскільки чимало внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях, не завжди мають доступ до свого житла і розуміння його стану.

З огляду на те, що Росія не припиняє обстрілів житлового фонду, ця сума суттєво зросла за останні місяці.

Дешева іпотека для мобілізованих і компенсації: як в Україні вирішується питання житла

Нагадаємо, Кабмін розширив програму "єОселя" для мобілізованих. Рішення уряду дасть змогу мобілізованим військовим оформляти іпотеку під 3% замість 7%.

У серпні уряд схвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Він включає компенсації особам зі статусом ВПО, які оформлять іпотеку на житло, але отримати цей кредит не так просто. "За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та мешканців прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік", — заявляла Свириденко.

Також з 1 грудня розпочався прийом заявок від учасників програми підтримки для ветеранів зі статусом тимчасово переміщених осіб. Вона дає змогу оформити сертифікат на суму в два мільйони гривень для купівлі житла. У Мінцифри підкреслили, що ваучер не замінює компенсацію за зруйноване житло.

