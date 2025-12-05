В МВФ озвучили условия кредита: введут ли в Украине "налог на OLX" и НДС для ФЛП

В МВФ ожидают от Украины принятия законов о налогообложении доходов с цифровых платформ и отмены льгот для регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость. Также фонд оценивает принятый Верховной Радой бюджет Украины на 2026 год.

Об отмене льгот при регистрации НДС для ФЛП и других условиях кредита для Украины директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак сказала на брифинге 4 декабря. Она напомнила, что 26 ноября фонд и украинская власть достигли договоренностей на уровне персонала по новому четырехлетнему соглашению EFF с потенциальным доступом к 8,1 миллиарда долларов США.

"Принятие бюджета на 2026 год было одним из предварительных мероприятий, согласованных с властями. Сейчас команда оценивает полный текст бюджета, но предварительная оценка заключается в том, что он в целом соответствует программным обязательствам", — рассказала Джули Козак.

Кроме госбюджета, представитель МВФ перечислила среди условий для утверждения кредита расширение налоговой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов с цифровых платформ (так называемый "налог на OLX"), устранение лазеек для импорта потребительских товаров на таможнях и отмену льгот для регистрации плательщика НДС. Также, по словам Козак, между Украиной и МВФ достигнуты договоренности по борьбе с неформальной экономической деятельностью: усиление конкуренции в государственных закупках и устранение лазеек в трудовом кодексе.

"Власть дала понять, что она остается преданной повестке дня реформ, включающей мобилизацию внутренних доходов, борьбу с неформальной экономикой, защиту независимых антикоррупционных институтов и реструктуризацию долга для восстановления устойчивости", — добавила директор Департамента коммуникаций МВФ.

НДС для ФЛП: разъяснение Минфина

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время пленарного заседания Верховной Рады 5 декабря ответил на вопрос народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко о том, действительно ли правительство намерено ввести НДС для ФЛП. Нардеп отметил, что это может привести к массовому закрытию малых бизнесов.

"Мы сейчас проводим активные консультации с представителями разного бизнеса. Есть разные мнения по поводу введения для ФОПов, относительно лимитов на уплату НДС. Мы будем тщательно изучать этот вопрос и придем с комплексным решением", — сказал Марченко.

В интервью "LB.ua" 3 декабря глава Минфина Сергей Марченко заявил, что упрощенная система налогообложения используется не только для предоставления услуг малыми предприятиями, консалтинга и других видов деятельности, но и для уклонения от уплаты налогов крупными недобросовестными бизнесами, поэтому введение НДС для ФЛП необходимо для "выравнивания правил игры". По его словам, переходный период продлится до 2027 года, и этот шаг будет сопровождаться максимальным разъяснением его логики и причин.

Напомним, Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2026 год 3 декабря. В нем определены доходы 2,918 трлн грн и расходы 4,781 трлн грн.