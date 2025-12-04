"Время подготовиться есть": в Минфине анонсировали введение НДС для ФЛП

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что изменений в упрощенной системе налогообложения не избежать. В Украине "выровняют правила игры", чтобы предприниматели не уклонялись от уплаты налогов благодаря "упрощенцам".

Перед Министерством финансов стоит задача "выровнять правила игры" для так называемых "упрощенцев" и субъектов хозяйствования, которые являются плательщиками НДС, определить общие лимиты для этих групп плательщиков. Об этом Марченко заявил в интервью "LB.ua" 3 декабря.

"Вы знаете, что у нас упрощенная система налогообложения — это не только предоставление услуг малыми предприятиями, консалтинг и другие виды деятельности. Это также способ уклонения от уплаты налогов крупными недобропорядочными бизнесами, которые просто используют "упрощенцев"", — отметил он.

Министр подчеркнул, что избежать изменений в упрощенной системе налогообложения невозможно. По его словам, дискуссия по этому поводу с МВФ была "достаточно непростая".

Відео дня

"Время подготовиться есть — будет переходный период до 2027 года, максимальное разъяснение логики и причин такого шага. Не думаю, что это какая-то неожиданность", — сообщил Марченко.

Он отметил, что в планах Минфина была включена эта норма.

"Такие меры не являются популярными, но они важны. И этот период у нас не было возможностей переговорного маневра, чтобы снять их с обсуждения", — добавил чиновник.

Напомним, в Украине запустили автоматическую систему взыскания налоговых долгов. В Государственной налоговой службе информировали, что только за два месяца она взыскала более 100 млн гривен с юрлиц.

3 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет на 2026 год. Фокус разобрался, что ждет украинцев в следующем году.