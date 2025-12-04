"Час підготуватися є": у Мінфіні анонсували запровадження ПДВ для ФОП

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що змін в спрощеній системі оподаткування не уникнути. В Україні "вирівняють правила гри", щоб підприємці не ухилялись від сплати податків завдяки "спрощенцям".

Перед Міністерством фінансів стоїть завдання "вирівняти правила гри" для так званих "спрощенців" і суб'єктів господарювання, які є платниками ПДВ, визначити спільні ліміти для цих груп платників. Про це Марченко заявив в інтерв’ю "LB.ua" 3 грудня.

"Ви знаєте, що в нас спрощена система оподаткування — це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують "спрощенців"", — зазначив він.

Міністр наголосив, що уникнути змін в спрощеній системі оподаткування неможливо. З його слів, дискусія щодо цього з МВФ була "досить непроста".

"Час підготуватися є — буде перехідний період до 2027 року, максимальне роз'яснення логіки і причин такого кроку. Не думаю, що це якась несподіванка", — повідомив Марченко.

Він зауважив, що у планах Мінфіну була включена ця норма.

"Такі заходи не є популярними, але вони важливі. І цей період в нас не було можливостей переговорного маневру, щоб зняти їх з обговорення", — додав чиновник.

