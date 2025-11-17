В Україні запустили автоматичне стягнення податкових боргів: вже отримано понад 100 млн гривень

У Державній податковій службі розповіли, що ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тисяч підприємств.

Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн гривень податкового боргу з юросіб, заявила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тисяч підприємств. Леся Карнаух розповіла, що йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій. Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів і працює всього два місяці, але, за її словами, вже демонструє стабільну позитивну динаміку.

"До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі", – зазначила Леся Карнаух.

Відео дня

Нова система повністю змінює підхід – тепер усе відбувається автоматично та прозоро.

"Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули", – акцентувала в. о. Голови ДПС.

Нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як організувати виплату зарплат найманим працівникам і сплату податків під час тимчасової відсутності власника бізнесу, який веде власну справу та служить у Збройних Силах під час мобілізації або за контрактом.

Також економіст Ярослав Романчук аналізував бюджет України на 2026 рік та знайшов у ньому п'ять "слабких місць".