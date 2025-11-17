В Украине запустили автоматическое взыскание налоговых долгов: уже получено более 100 млн гривен

В Государственной налоговой службе рассказали, что эта сумма налогового долга взыскана более чем с 2 тысяч предприятий.

Запуск автоматизированной системы уже позволил взыскать более 100 млн гривен налогового долга с юрлиц, заявила и. о. председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Эта сумма налогового долга взыскана более чем с 2 тысяч предприятий. Леся Карнаух рассказала, что речь идет об автоматическом взыскании налогового долга с юридических лиц с использованием электронных платежных инструкций. Этот инструмент предусмотрен Национальной стратегией доходов и работает всего два месяца, но, по ее словам, уже демонстрирует стабильную положительную динамику.

"До запуска этой системы, например, налоговый долг учитывался за предприятием. Мы направляли бумажную платежную инструкцию в банк, где открыт счет у должника, чтобы взыскать. И начиналась история: то средств нет, то другие сложности", — отметила Леся Карнаух.

Новая система полностью меняет подход — теперь все происходит автоматически и прозрачно.

"Все сгенерировано, сформировано, связано между собой. Кнопочку нажали, через казну полетело в финансовое учреждение. На счету есть — взыскали", — акцентировала и. о. Председателя ГНС.

Новая система минимизирует человеческий фактор, ускоряет процесс и усиливает эффективность борьбы с налоговой задолженностью.

