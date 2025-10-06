Без штрафов и пени: как мобилизованным ФЛП правильно платить налоги

Многие украинцы, ведущие собственное дело, продолжают служить в Вооруженных Силах во время мобилизации или по контракту.

В таких случаях возникает вопрос: как организовать выплату зарплат наемным работникам и уплату налогов в временное отсутствие собственника бизнеса. В Украине существуют особенности налогообложения на период службы. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Если самозанятое лицо имеет работников, оно может уполномочить другое лицо на выплату зарплаты и других доходов. Ответственность за начисление и удержание налога на доходы физических лиц и военного сбора в настоящее время лежит на уполномоченном лице.

Налоги, удержанные этим лицом, уплачиваются в бюджет самозанятым после демобилизации в течение 180 календарных дней без начисления штрафов или пени.

Демобилизованные самозанятые лица также должны подать налоговую отчетность по удержанным налогам в течение 150 календарных дней после увольнения со службы в обычном порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Украины, без применения штрафных санкций.

