Без штрафів і пені: як мобілізованим ФОПам правильно платити податки

Багато українців, які ведуть власну справу, продовжують служити у Збройних Силах під час мобілізації або за контрактом.

У таких випадках постає питання: як організувати виплату зарплат найманим працівникам і сплату податків під час тимчасової відсутності власника бізнесу. В Україні існують особливості оподаткування на період служби. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Якщо самозайнята особа має працівників, вона може уповноважити іншу особу на виплату зарплати та інших доходів. Відповідальність за нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору наразі лежить на уповноваженій особі.

Податки, утримані цією особою, сплачуються до бюджету самозайнятим після демобілізації протягом 180 календарних днів без нарахування штрафів або пені.

Демобілізовані самозайняті особи також мають подати податкову звітність за утриманими податками протягом 150 календарних днів після звільнення зі служби у звичайному порядку, передбаченому Податковим кодексом України, без застосування штрафних санкцій.

