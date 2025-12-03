Держбюджет на 2026 рік, який ухвалено Радою 3 грудня, називали популістським і передвиборним через рекордні 3339 правок і пропозиції масових пільг. Тож, що відомо про фінансування наступного року після його ухвалення депутатами?

Держбюджет України 2026, попередньо, став компромісним варіантом між вимогами МВФ, потребами фронту та політичним тиском напередодні виборчого циклу. Попри відхилення більшості популістичних пропозицій, ключові соціальні заходи збережено чи скориговано. Фокус проаналізував, що чекає на українців 2026 року.

Скандальний бюджет на 2026 рік ухвалено: за що саме проголосували

Через затримки ухвалення проєкту бюджету 2026, пов'язані з корупційним скандалом НАБУ в "Енергоатомі", брак голосів, 3339 популістичних пропозицій, що є абсолютним рекордом парламентської історії, Рада лише зараз ухвалила бюджет-2026.

Підвищення зарплат військовим у бюджеті-2026 не закладено

Зазначимо, що лише близько 300 правок було враховано, решта відхилені для збереження відповідності програмі МВФ.

Ключовим пріоритетом бюджету на наступний рік став сектор оборони, який акумулює понад половину всіх видатків. Соціальна сфера, освіта й медицина отримали збалансоване, але економне фінансування, тоді як капітальні інвестиції суттєво обмежені.

Серед ухвалених напрямків зафіксовано:

зростання видатків на оборону (+6% до 2,8 трлн грн),

соцзахист (467 млрд грн),

освіта (265 млрд грн);

консервативні норми (мінзарплата 8647 грн, прожитковий мінімум 3209 грн).

Як зазначила економістка Центру економічної стратегії (ЦЕС) Олександра Мироненко, ухвалення бюджету наступного року є необхідним кроком для розблокування програми МВФ та подальшої міжнародної підтримки. А сам бюджет відображає поточні можливості держави, що перебуває у війні.

Власними силами Україна може фінансувати лише витрати на оборону, коли як решта цивільної частини бюджету покривається міжнародною допомогою

"Власними силами ми можемо фінансувати лише витрати на оборону, коли як решта цивільної частини бюджету покривається міжнародною допомогою. У таких умовах будь-які "нецільові" або непріоритетні програми видатків не є гарним рішенням. У бюджеті-2026 вони, на жаль, є, проте їхній обсяг не є величезним. Кращим рішенням має бути переспрямування коштів з таких програм або на потреби армії, або на соціальний захист незахищених громадян, або на зменшення дефіциту бюджету. При цьому заплановані витрати на сектор безпеки і оборони є недофінансованими, через що в черговий раз ми можемо побачити збільшення оборонного бюджету впродовж наступного року", — прокоментувала Олександра Мироненко.

Офіційна сума видатків на оборону та безпеку становить 2805,8 млрд грн - приблизно 2,8 трлн грн, що становить 27,2% ВВП України Фото: Генштаб ЗСУ

Структура бюджету-2026: куди підуть гроші

Згідно з інформацією про бюджет-2026, загальний обсяг видатків наступного року становить від 4,8 до 5 трлн грн, що на 9–10% більше, ніж у 2025 році. Дефіцит залишається критично високим — 19,6% ВВП, або приблизно 2,4 трлн грн, і майже 40% цього розриву планується покривати за рахунок зовнішньої фінансової підтримки.

Зарплати вчителів 2026 року зростатимуть поетапно Фото: З відкритих джерел

Як зміняться мінімальні зарплати, прожитковий мінімум, зарплати вчителів

Ухвалений Верховною Радою 3 грудня 2025 року Державний бюджет України на 2026 рік передбачає помірне зростання соціальних стандартів та суттєву індексацію зарплат педагогів. Усі зміни сформовані з урахуванням вимог МВФ та пріоритетного фінансування оборонного сектору.

Фокус зібрав ключові зміни, порівняно з 2025 роком.

Основні показники

Показник 2025 рік 2026 рік Зміна Мінімальна зарплата 8000 грн 8647 грн +5% (+647 грн) Прожитковий мінімум (загальний) ~3065 грн 3209 грн +4,6% (+144 грн) Податкова соцпільга (ПСП) 1664 грн 1664 грн Без змін

Щодо підвищення оплати праці вчителів, то їхні зарплати зростатимуть поетапно: на 30% із січня та ще на 20% із вересня, що в сумі дає індексацію на 50% протягом року.

Освітня галузь загалом отримає 265,4 млрд грн, які будуть спрямовані не лише на зарплати, а й на модернізацію шкіл, програму доступного кредитування "єОселя" (15,8 млрд грн) та фінансування харчування для 4,4 млн учнів (14,4 млрд грн). Завдяки цим рішенням середня зарплата вчителя підвищиться з приблизно 16 тис. грн до близько 24 тис. грн, залежно від педагогічної категорії та надбавок.

Зарплати вчителів зростатимуть поетапно: на 30% із січня та ще на 20% із вересня, що в сумі дає індексацію на 50% протягом року

Водночас інші соціальні стандарти зростатимуть помірно. Підвищення мінімальної зарплати лише частково компенсує прогнозовану інфляцію (приблизно 8,7%), а прожитковий мінімум впливає переважно на розрахунок аліментів, штрафів і ставок ЄСВ, але не визначає рівень зарплат у бюджетній сфері.

Підсумок основних видатків

Напрямок Сума (млрд грн) % видатків Ключові деталі Оборона та безпека 2805,8 59% Зарплати/медицина – 1143; озброєння/ремонт – 678; закупівлі – 156 Соціальний захист 467,1 ~10% Пенсії — 251,3; допомоги вразливим — 133 Освіта 265,4 ~5,5% Індексація зарплат педагогам із вересня (+50%) Охорона здоров'я 258 ~5% Медгарантії — 191,6; зарплати — 41 Пенсійний фонд 251,3 ~5% 10,3 млн отримувачів Економіка / АПК 50,5 / 13,1 ~1% «5-7-9» — 18; гранти бізнесу — 4,9; фермери — 9,5 Капітальні інвестиції 109,3 ~2% Енергетика — 34,8; транспорт — 23,3; охорона здоров’я — 18,6 Загальні видатки 4800–5000 млрд грн — Дефіцит — 19,6% ВВП (~2400 млрд грн)

Зазначимо, що повний текст закону буде оприлюднено на сайті Верховної Ради після його підписання.

Повний розподіл коштів на наступний рік можна буде побачити у тексті закону після підпису президента

Фінансові ризики та прогноз бюджету-2026: ключові виклики, що визначатимуть рік

Бюджет-2026 залишається надзвичайно залежним від зовнішнього фінансування: майже 40% його дефіциту покривається коштом міжнародних партнерів. Це означає, що будь-яка затримка або скорочення допомоги змусить уряд переглядати соціальні видатки або здійснювати екстрені запозичення на внутрішньому та зовнішньому ринках. Така залежність — головний, але не єдиний ризик для виконання бюджету в наступному році.

Для програми МВФ необхідною умовою є збільшення власних надходжень бюджету. Для виконання цієї умови в бюджеті на наступний рік передбачено збільшення оподаткування банків з 25% до 50%, введення податку на онлайн платформи (податок на "ОЛХ")

Податкова реформа під тиском політики

Програма МВФ передбачає посилення контролю за ФОП та ПДВ. Як зазначила експертка ЦЕС, для програми МВФ необхідною умовою є збільшення власних надходжень бюджету. Для виконання цієї умови в бюджеті на наступний рік передбачено збільшення оподаткування банків з 25% до 50%, запровадження податку на онлайн платформи (податок на "ОЛХ").

"Затвердження програми є необхідним кроком для ухвалення програми МВФ та позитивним сигналом для іншої міжнародної допомоги", — додає Олександра Мироненко.

Можливі касові розриви вже на старті року

Також існує ризик, що через великий дефіцит та залежність від міжнародних траншів затримки фінансування можуть спричинити касові розриви вже у першому півріччі 2026 року.

Політичний популізм як фактор нестабільності

Обсяг поданих депутатами поправок перевищив 7,1 трлн грн, і хоча більшість з них відхилено, сама тенденція свідчить про політичний тиск. Повторення такої практики може поставити під ризик програму МВФ і макрофінансову стабільність.

Важливо

Отже, бюджет-2026 — це бюджет виживання, сформований у межах воєнних реалій та жорстких фінансових обмежень.

Загальні видатки становлять близько 5 трлн грн, тоді як доходи без міжнародної допомоги перевищують лише 2,8 трлн грн.

Дефіцит у 19,6% ВВП залишається критично високим, а його покриття здебільшого залежить від зовнішніх партнерів.

Основні пріоритети: оборона (2,8 трлн грн), соціальний захист, освіта, медицина та інвестиції в регіони й науку.

Це документ, що забезпечує мінімально необхідне для функціонування держави у воєнний час, але не створює умов для розвитку — лише для утримання стійкості.

Раніше Фокус повідомляв, що голова підкомітету Верховної Ради з питань видатків держбюджету Леся Забуранна попередила про ймовірні проблеми з соцвиплатами у 2026 році в разі, якщо європейські партнери не погодять використання заморожених активів РФ.