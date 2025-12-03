Рада ухвалила бюджет України на 2026 рік: "за" проголосували 257 депутатів

Верховна рада України ухвалила державний бюджет на 2026 рік 257 голосами "за". Проти проголосували 37 парламентарів, утрималися 24, не голосували — 27.

Рада проголосувала в цілому за закон про державний бюджет 2026 року на пленарному засіданні 3 грудня. Законопроєкт № 14000 підтримали 193 народні депутати фракції "Слуга народу", 16 депутатів від "Платформи за життя та мир", один парламентар від "Голосу", по 11 від "Відновлення України" та "За майбутнє", 16 нардепів від "Довіри" та 9 позафракційних.

Голосування по фракціях ВР за державний бюджет України на 2026 рік Фото: Скрин відео

Цифри державного бюджету 2026

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу перед голосуванням депутатів зазначив, що проєкт зберіг основні пріоритети, передбачені при його поданні: забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони, освіти, соціальний захист громадян, медицина тощо. Він пояснив, що зберігання великого дефіциту бюджету вимушений крок в умовах російсько-української війни.

За словами міністра, в державному бюджеті на 2026 рік визначено доходи 2,918 трлн грн та видатки 4,781 трлн грн.

"До другого читання збільшили доходи коштом збільшення ставки оподаткування прибутку банків з 25% до 50%. Ми розраховуємо на те, що це рішення буде ухвалено, і це дасть змогу отримати додатково 30 млрд грн", — зазначив Марченко.

До другого читання було збільшено видатки на резервний фонд (19 млрд грн), на поетапне підвищення оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, придбання пасажирських вагонів, реалізацію житлової політики держави, компенсацію майнових втрат суб'єктів господарювання тощо.

На сектор безпеки в оборони в бюджеті України на 2026 рік закладено 2,806 трлн грн, що становить 27,2% ВВП. На соціальну підтримку українців передбачено майже 470 млрд грн, а на охорону здоров'я — майже 260 млрд грн.

Нагадаємо, голова підкомітету Верховної Ради з питань видатків держбюджету Леся Забуранна 17 листопада попередила про ймовірні проблеми з соцвиплатами у 2026 році в разі, якщо європейські партнери не погодять використання заморожених активів РФ.

Видання The Moscow Times 29 листопада писало, що президент РФ Володимир Путін пустить на війну і силовиків третину російського державного бюджету на 2026 рік.