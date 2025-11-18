"Питання відкрите": в Раді попередили про ймовірні проблеми з соцвиплатами у 2026 році

Проблеми з покриттям соціальних видатків можуть виникнути в Україні у другому кварталі 2026 року, якщо європейські квартири не погодять використання заморожених російських активів для надання репараційного кредиту.

Про перспективи соціальних виплат у 2026 році в Україні голова підкомітету Верховної Ради з питань видатків держбюджету Леся Забуранна розповіла в ефірі "Новини.Live" 17 листопада. Вона зазначила, що активно проти використання тіла заморожених активів виступає Бельгія — натомість вона прагне розділити відповідальність з іншими європейськими країнами та пропонує видавати відсоток від використання цих коштів.

Нардепка Леся Забуранна розповіла про соціальні виплати в Україні у 2026 році. На відео з 1:28:00.

За словами Лесі Забуранної, наразі щодо цього питання ведуться перемовини на всіх рівнях: президента, уряду та парламентів.

"Репараційний кредит на наступний рік — це, на мою думку, одна з ключових можливостей покриття дефіциту у 18 млрд, який досі не підтверджений. Хочу нагадати, 44,5 млрд — це дефіцит нашого державного бюджету на наступний рік, в який входять всі соціальні виплати. І 18 млрд не є підтвердженими — тобто це відкрите питання, і ми дуже сподіваємося на готовність європейських партнерів почати нас кредитувати в межах репараційного кредиту і пакету, оскільки потім усі питання соціальних виплат будуть більш складно вирішувані вже в другому кварталі 2026 року", — сказала парламентарка.

Відео дня

При цьому вона зазначила, що в державному бюджеті на 2026 рік передбачені всі традиційні виплати для категорій населення, які потребують допомоги, а також додатково запроваджено підтримку для родин, які народжують дітей.

"Це й одноразова допомога, і допомога до досягнення 3-річного віку. 50 тисяч при народженні, 7 тисяч щомісяця, також буде допомога для родин, у яких дітки йдуть у садочок, допомога по яслах, "Зимова підтримка", тобто дуже широкий спектр допомог. Якщо ми говоримо про "Зимову підтримку" — лунає багато критики, проте минулого року цією допомогою скористалися 14 млн людей", — розповіла Забуранна.

Нагадаємо, про те, що ЄС планує надати Україні "репараційний кредит", який може сягнути до 130 млрд євро, ЗМІ писали у вересні.

Програма "Зимова підтримка", в межах якої українці можуть отримати 1 000 грн, стартувала 15 листопада — президент України Володимир Зеленський повідомляв, що менш ніж за день було подано заявок на 1 млрд грн.