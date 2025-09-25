ЄС планує надати Україні "репараційний кредит", який повертатимуть за рахунок Росії, — Reuters

Європейський Союз веде перемовини про те, щоб надати Україні "репараційний кредит", використовуючи заморожені активи РФ, який Київ повертатиме лише після того, як держава-агресор виплатить реальні репарації.

Розмір такої позики може скласти до 130 мільярдів євро, пише Reuters з посиланням на чиновників ЄС, близьких до переговорів.

"Кредит, спрямований на допомогу Києву у фінансуванні військових дій, буде погашений Україною лише після отримання репарацій від Росії в рамках мирної угоди", — йдеться у матеріалі.

Остаточний розмір "репараційного кредиту" визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом фінансових потреб України на 2026 і 2027 роки.

Ризики щодо повернення коштів буде нести колективно Європа і, можливо, деякі інші країни G7 (великої сімки).

Журналісти підкреслили, що більша частина російських активів на суму близько 210 мільярдів євро, що зберігаються в Європі, знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. 175 мільярдів євро з цих активів вже досягли терміну погашення і стали готівкою, яка може стати основою для нового кредиту.

Співрозмовники видання зазначили, що перед тим, як ЄС погодиться надати Україні "репараційний кредит", потрібно буде погасити 45 мільярдів євро кредиту від G7, який узгодили минулого року.

Таким чином залишиться близько 130 мільярдів євро для нової позики.

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп вимагав від Європи фінансових репарацій.

Фокус також писав про те, що з 2025 року українці можуть подати заяви про репарації за злочини РФ.