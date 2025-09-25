ЕС планирует предоставить Украине "репарационный кредит", который будут возвращать за счет России, — Reuters

Европейский Союз ведет переговоры о том, чтобы предоставить Украине "репарационный кредит", используя замороженные активы РФ, который Киев будет возвращать только после того, как государство-агрессор выплатит реальные репарации.

Размер такого займа может составить до 130 миллиардов евро, пишет Reuters со ссылкой на чиновников ЕС, близких к переговорам.

"Кредит, направленный на помощь Киеву в финансировании военных действий, будет погашен Украиной только после получения репараций от России в рамках мирного соглашения", — говорится в материале.

Окончательный размер "репарационного кредита" определят после оценки Международным валютным фондом финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы.

Риски по возврату средств будет нести коллективно Европа и, возможно, некоторые другие страны G7 (большой семерки).

Журналисты подчеркнули, что большая часть российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, хранящихся в Европе, находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. 175 миллиардов евро из этих активов уже достигли срока погашения и стали наличными, которые могут стать основой для нового кредита.

Собеседники издания отметили, что перед тем, как ЕС согласится предоставить Украине "репарационный кредит", нужно будет погасить 45 миллиардов евро кредита от G7, который согласовали в прошлом году.

Таким образом останется около 130 миллиардов евро для нового займа.

Напомним, в апреле Дональд Трамп требовал от Европы финансовых репараций.

Фокус также писал о том, что с 2025 года украинцы могут подать заявления о репарациях за преступления РФ.