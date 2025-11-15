"Зимова підтримка": українці менш ніж за день подали заявок на 1 млрд грн, – Зеленський

У мобільному застосунку "Дія" зафіксовано мільйон заявок від українців на отримання в рамках урядової програми "Зимова підтримка".

Зокрема було подано 106 тисяч заявок на дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі 15 листопада.

"Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі. Важливо підтримати наших людей. Вдячний команді "Дії" та всіх державних цифрових сервісів за роботу. Слава Україні!" — написав президент.

Повідомлення про перший мільйон заяв на отримання 1 000 гривень в рамках "Зимової підтримки" також з’явилося в офіційному Telegram-каналі "Дії".

"Просто шалена швидкість у перший день старту програми Зимова підтримка. Але нагадуємо, що час подати заяву ще є, адже послуга працюватиме до 24 грудня", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше в "Дії" попередили, що мільйони українців одночасно подають заяви на "Зимову підтримку", тому реєстри можуть працювати нестабільно через велике навантаження. У частини користувачів з’являється помилка під час входу.

Фокус також повідомляв, що президент України анонсував програму транспортної підтримки "УЗ-3000", в рамках якої кожен українець отримає три тисячі кілометрів безкоштовних поїздок "Укрзалізницею".