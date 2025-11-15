"Зимняя поддержка": украинцы менее чем за день подали заявок на 1 млрд грн, — Зеленский

В мобильном приложении "Дія" зафиксировано миллион заявок от украинцев на получение в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка".

В частности было подано 106 тысяч заявок на детей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале 15 ноября.

"Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей. Благодарен команде "Дії" и всех государственных цифровых сервисов за работу. Слава Украине!" — написал президент.

Важно

Сообщение о первом миллионе заявлений на получение 1 000 гривен в рамках "Зимней поддержки" также появилось в официальном Telegram-канале "Дії".

"Просто бешеная скорость в первый день старта программы Зимняя поддержка. Но напоминаем, что время подать заявление еще есть, ведь услуга будет работать до 24 декабря", — говорится в публикации.

Напомним, ранее в "Дії" предупредили, что миллионы украинцев одновременно подают заявления на "Зимнюю поддержку", поэтому реестры могут работать нестабильно из-за большой нагрузки. У части пользователей появляется ошибка во время входа.

Фокус также сообщал, что президент Украины анонсировал программу транспортной поддержки "УЗ-3000", в рамках которой каждый украинец получит три тысячи километров бесплатных поездок "Укрзализныцей".