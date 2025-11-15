"Зимняя тысяча": как получить деньги и куда их можно потратить

Подать заявку на единовременную выплату 1000 гривен в рамках правительственной "зимней поддержки" можно уже с сегодняшнего дня, 15 ноября, до 24 декабря. Оформить помощь можно как для себя, так и для своего ребенка.

Одно из главных условий — находиться в этот момент в Украине. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Готовимся к запуску правительственной программы "Зимняя поддержка". Ключевой элемент — единовременная выплата 1 000 грн для каждого гражданина, кто сейчас в Украине. Сегодня на правительстве одобрили механизм выплаты помощи гражданам. Уже с 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в "Дії" на 1000 грн. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", — написала Свириденко.

Как получить "тысячу Зеленского"

Помощь можно получить, подав заявку в:

в приложении "Дія" — средства поступят на карту "Национальный кэшбэк". Потратить деньги можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты украинской армии;

— средства поступят на карту "Национальный кэшбэк". Потратить деньги можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты украинской армии; в отделении Укрпочты — деньги придут на специальный счет. Их можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Воспользоваться тысячей можно будет до 30 июня 2026 года.

Кабмин ожидает, что программой "Зимняя поддержка" воспользуются от 10 до 14 миллионов украинцев.

