Свириденко пообещала прифронтовым регионам миллиард: на что пойдут деньги (видео)

93 общины Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей получат деньги от правительства.

Речь идет о наиболее пораженных прифронтовых регионах, которым Кабинет министров Украины выделит миллиард гривен для ликвидации последствий обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, финансирование будет направлено на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительную защиту ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса горючего.

В выступлении она также упомянула, что правительство приняло также ряд других решений, среди которых представление об увольнении двух министров, санкции против фигурантов материалов НАБУ, а также перезапуск "Энергоатома" — отстранение руководства и начало аудита компании.

"Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок", – заверила Свириденко.

Тем временем Координационный штаб, который занимается вопросами эвакуации и помощи людям, вынужденно покидающим свои дома, принял решение об обязательной эвакуации детей из опасных территорий Днепропетровщины и Запорожья с родителями или опекунами из-за постоянных обстрелов и роста угрозы для жизни.

В свою очередь Максим Ткаченко, заместитель председателя фракции "Слуга Народа" и советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса, предложил свой вариант решения вопроса с жильем для людей, которых эвакуируют из прифронтовых регионов.

Он считает, что ситуацию помогут решить пустые дома в сельской местности, которые можно отдать внутренне перемещенным лицам.

