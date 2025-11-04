"Это не популизм": Свириденко ответила на критику из-за зимних выплат украинцам

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что правительство в течение двух недель представит все программы зимней поддержки для граждан, и опровергла все обвинения в популизме.

По ее словам задача государства помогать нуждающимся и не всегда те, кто ожидает поддержки от государства, и те, кто критикуют такие решения власти, пересекаются в реальной жизни, пишет "Главком".

"Это – не популизм. Если не правительство, то кто должен помочь людям? Это наша работа, наша задача", – заявила она.

1 ноября глава Кабмина перечислила программы, которые будет включать пакет зимней поддержки для украинцев. Среди них – фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержка ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова.

Из новых программ – возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму, новая денежная помощь для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, потерявших работу из-за войны, и малообеспеченных семей, 3000 км бесплатных поездок по Украине через "Укрзализныцю", а также комплексная программа по проверке здоровья граждан от 40 лет.

На днях министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил о начале приема заявлений на единовременную выплату в размере 1000 гривен. В Кабинете министров ожидают, что примерно 10 миллионов украинцев подадут заявления на получение помощи от государства.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу единовременного пособия, которая предусматривала выплату 1000 гривен каждому украинцу. Эти средства можно было использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, украинских книг или перечислить на поддержку Вооруженных сил. Прошлой зимой выплаты осуществлялись через программу "Зимняя еПоддержка", которая работала до конца сезона.

Напомним, Пенсионный фонд Украины разъяснил условия получения жилищных субсидий, льгот и единовременных денежных пособий на приобретение печного топлива, чтобы уменьшить расходы домохозяйств на отопление.