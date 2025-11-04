"Це не популізм": Свириденко відповіла на критику через зимові виплати українцям

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що уряд протягом двох тижнів презентує всі програми зимової підтримки для громадян, і спростувала всі звинувачення в популізмі.

За її словами, завдання держави допомагати нужденним, і не завжди ті, хто очікує підтримки від держави, і ті, хто критикує такі рішення влади, перетинаються в реальному житті, пише "Главком".

"Це — не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наше завдання", — заявила вона.

1 листопада голова Кабміну перерахувала програми, які включатиме пакет зимової підтримки для українців. Серед них — фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримка ОСББ для енергоефективності та допомога на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова.

Із нових програм — можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму, нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, і малозабезпечених сімей, 3000 км безкоштовних поїздок Україною через "Укрзалізницю", а також комплексна програма з перевірки здоров'я громадян від 40 років.

Днями міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив про початок прийому заяв на одноразову виплату в розмірі 1000 гривень. У Кабінеті міністрів очікують, що приблизно 10 мільйонів українців подадуть заяви на отримання допомоги від держави.

Минулого року президент України Володимир Зеленський ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачала виплату 1000 гривень кожному українцю. Ці кошти можна було використати для оплати комунальних послуг, купівлі ліків, українських книжок або перерахувати на підтримку Збройних сил. Минулої зими виплати здійснювалися через програму "Зимова еПідтримка", яка працювала до кінця сезону.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України роз'яснив умови отримання житлових субсидій, пільг та одноразових грошових допомог на придбання пічного палива, щоб зменшити витрати домогосподарств на опалення.