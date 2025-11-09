В Украине объявили обязательную эвакуацию детей в двух областях

В Украине продолжают усиливать меры безопасности для жителей прифронтовых регионов. Из-за роста угрозы принято решение об обязательной эвакуации детей из опасных территорий Днепропетровщины и Запорожья с родителями или опекунами.

Решение принял Координационный штаб, который занимается вопросами эвакуации и помощи людям, вынужденно покидающим свои дома, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Также решили вывезти людей из учреждений ухода в Запорожской области, которые расположены близко к линии фронта — примерно в 50 километрах. Эвакуацию проведут с соблюдением всех правил безопасности, с медицинским сопровождением. Этот процесс контролирует заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.

Кроме этого, рассматривали вопрос работы транзитных центров для эвакуированных людей. Обсуждается открытие еще одного центра в Харьковской области.

Эвакуация с прифронтовых территорий

С 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий эвакуировали уже почти 124 тысячи человек, среди них более 14,5 тысяч детей и более 4 тысяч людей с ограниченной мобильностью.

Коротко по регионам:

Донецкая область — более 85,4 тыс. человек, из них 9,3 тыс. детей;

Днепропетровская — более 24,6 тыс. человек, среди них 4 тыс. детей;

Сумская — более 4,1 тыс. человек;

Херсонская — более 3,5 тыс. человек;

Харьковская — более 5,4 тыс. человек;

Запорожская — около 800 человек.

Сейчас в Украине работает 20 транзитных центров в разных областях. Больше всего их в Днепропетровской — восемь, в частности в Павлограде, Днепре, Степном и Волосском. Есть также центры в Сумской, Харьковской, Волынской, Николаевской и Запорожской областях.

С августа 2024 года только центр в Павлограде принял более 36 тысяч человек, в Лозовой — более 11 тысяч, а в Волосском — более 5 тысяч.

После пребывания в транзитных центрах эвакуированные могут разместиться в бесплатных местах временного проживания. Таких мест в Украине сейчас более 80 тысяч, из них около 7,8 тысяч еще свободны. Для людей с инвалидностью доступны более 3,5 тысячи мест.

