"Эвакуация может быть невозможной": Польша посоветовала своим гражданам немедленно выехать из Беларуси

Министерство иностранных дел Польши не рекомендует своим гражданам ехать в Беларусь, а тех, кто уже там находится, призвало немедленно покинуть страну.

Такое решение принято из-за роста напряженности в регионе, российско-украинской войны, а также неоднократных произвольных арестов польских граждан в Беларуси, говорится в заявлении посольства Польши в Минске.

"Посольство еще раз напоминает, что из-за роста напряженности, военных событий в регионе, а также повторяющихся случаев произвольных арестов польских граждан Министерство иностранных дел не рекомендует любые поездки в Республику Беларусь", — говорится в сообщении.

Польский МИД предупредил, что в случае обострения ситуации эвакуация граждан может быть затруднена и даже невозможна.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной", — подчеркнули в МИД Польши.

В связи с этим ведомство призвало граждан Польши, находящихся на территории Беларуси, "немедленно покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами".

Там также напомнили, что сейчас для пассажирского движения с Польшей открыт только пограничный переход "Тересполь-Брест", а для грузового движения работает пограничный переход "Корошчин (Кукурики) — Козловичи".

Напомним, в ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за совместных военных учений Минска и Москвы.

