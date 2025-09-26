"Евакуація може бути неможливою": Польща порадила своїм громадянам негайно виїхати з Білорусі

Міністерство закордонних справ Польщі не рекомендує своїм громадянам їхати до Білорусі, а тих, хто вже там перебуває, закликало негайно покинути країну.

Таке рішення ухвалено через зростання напруженості у регіоні, російсько-українську війну, а також неодноразові свавільні арешти польських громадян у Білорусі, йдеться у заяві посольства Польщі в Мінську.

"Посольство ще раз нагадує, що через зростання напруженості, військові події в регіоні, а також повторювані випадки довільних арештів польських громадян Міністерство закордонних справ не рекомендує будь-які поїздки до Республіки Білорусь", — зазначено у повідомленні.

Польське МЗС попередило, що у разі загострення ситуації евакуація громадян може бути ускладненою та навіть неможливою.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", — підкреслили в МЗС Польщі.

У зв'язку з цим відомство закликало громадян Польщі, які перебувають на території Білорусі, "негайно покинути її територію доступними комерційними та приватними засобами".

Там також нагадали, що наразі для пасажирського руху з Польщею відкритий лише прикордонний перехід "Тереспіль-Брест", а для вантажного руху працює прикордонний перехід "Корошчин (Кукурики) – Козловичі".

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через спільні військові навчання Мінська та Москви.

