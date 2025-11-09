В Україні оголосили обов'язкову евакуацію дітей у двох областях

В Україні продовжують посилювати заходи безпеки для мешканців прифронтових регіонів. Через зростання загрози ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей із небезпечних територій Дніпропетровщини та Запоріжжя з батьками чи опікунами.

Рішення прийняв Координаційний штаб, який займається питаннями евакуації та допомоги людям, що вимушено залишають свої домівки, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Також вирішили вивезти людей із закладів догляду у Запорізькій області, які розташовані близько до лінії фронту — приблизно за 50 кілометрів. Евакуацію проведуть із дотриманням усіх правил безпеки, з медичним супроводом. Цей процес контролює заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Окрім цього, розглядали питання роботи транзитних центрів для евакуйованих людей. Обговорюється відкриття ще одного центру в Харківській області.

Відео дня

Евакуація з прифронтових територій

З 1 червня 2025 року з прифронтових територій евакуювали вже майже 124 тисячі людей, серед них понад 14,5 тисяч дітей та більше 4 тисяч людей з обмеженою мобільністю.

Коротко по регіонах:

Донецька область — понад 85,4 тис. людей, з них 9,3 тис. дітей;

Дніпропетровська — понад 24,6 тис. людей, серед них 4 тис. дітей;

Сумська — понад 4,1 тис. людей;

Херсонська — понад 3,5 тис. людей;

Харківська — понад 5,4 тис. людей;

Запорізька — близько 800 людей.

Нині в Україні працює 20 транзитних центрів у різних областях. Найбільше їх у Дніпропетровській — вісім, зокрема в Павлограді, Дніпрі, Степовому та Волоському. Є також центри у Сумській, Харківській, Волинській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Від серпня 2024 року лише центр у Павлограді прийняв понад 36 тисяч людей, у Лозовій — понад 11 тисяч, а у Волоському — понад 5 тисяч.

Після перебування в транзитних центрах евакуйовані можуть розміститися у безкоштовних місцях тимчасового проживання. Таких місць в Україні зараз понад 80 тисяч, із них близько 7,8 тисяч ще вільні. Для людей з інвалідністю доступні понад 3,5 тисячі місць.

Нагадаємо, у вересні Польща порадила своїм громадянам негайно виїхати з Білорусі.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу 7 листопада сказав, що переконаний, Кремлю потрібен Покровськ для перемовин з Білим домом. З його слів, лідер РФ Володимир Путін прагне успіху на передовій у будь-якому форматі.