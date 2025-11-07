"Змусьте вийти з Донбасу": Путіну потрібен Покровськ як аргумент для Трампа, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Кремлю потрібен Покровськ для перемовин з Білим домом. З його слів, лідер РФ Володимир Путін прагне успіху на передовій у будь-якому форматі.

"Я думаю, Росія от з цією історією про Покровськ, ви знаєте, що вона буде робити? (…) Вона дуже боїться прийнятих сильних рішень з боку США, якщо немає успіху на полі бою. І тому Росії дуже важливо зробити все, щоби реально захопити Покровськ", — наголосив Зеленський під час брифінгу 7 листопада.

З його слів, Путін хоче показати успіх на полі бою у будь-якому форматі.

"Тоді вони можуть повертати, спробувати повернути цей наратив. Що ми ж вам казали, ми захопимо Донбас. Ми ж вам казали, що змусьте президента й українців відповідно вийти з Донбасу, бо ми безумовно все одно захопимо схід України. Змусьте його, і тоді ми будемо домовлятися вже між собою", — пояснив президент.

Відео дня

Він зауважив, що цей чинник може впливати на запровадження або відтермінування санкцій.

"Бо, знаєте, всі в очікуванні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили про 100 штурмів на Покровському напрямку за добу. Вони підкреслили, що ЗС РФ намагаються пришвидшитись на цій ділянці фронту.

У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ навпаки заявили, що активність ворога у самому Покровську знизилась, але не просто так. Окрім того, ЗС РФ не вдалося штурмувати Мирноград, тож окупанти збираються "змінити вектор удару".