Активність ЗС РФ у Покровську впала: окупанти спробували налагодити логістику (відео)

У 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ розповіли про ситуацію у містах Донеччини, які намагається захопити ворог. Ситуацію в районі Мирнограда військові описали як напружену, а у Покровську кількість переміщень російських солдатів знизилась, але не просто так.

У Покровську тривають пошуково-ударні дії з метою виявлення та ліквідації російських сил. У місті й на околицях ведуть бойову роботу штурмові й десантно-штурмові підрозділи, бійці СБУ, СБУ, ССО, Нацгвардії, Нацполіції тощо. Про це зазначила пресслужба корпусу 7 листопада.

"Ворог зменшив свою активність у місті та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами. Це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська", — підкреслили у ДШВ.

Зазначається, що ЗС РФ кілька разів спробував перекинути живу силу за допомогою авто- та мототехніки. Однак Сили оборони не дали втілити задум у реальність. Загалом за цей місяць втрати Росії вже поповнили понад 100 окупантів, які діяли у Покровську: 71 — загиблими, і 36 — пораненими.

Відео дня

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Протягом останніх днів противник намагався декілька разів проникнути у Гришине. Для цього росіяни мали намір ввести в оману українських військових і потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Наші сили зупинили ворога", — розповіли у 7 корпусі швидкого реагування.

Військові проінформували, що ситуація в районі Мирнограда залишається напруженою. За їхніми даними, після численних невдач у спробах штурмувати місто зі сходу окупанти спробують "змінити вектор удару".

Нагадаємо, у The Economist повідомили, що 60% Покровська перебуває під контролем ЗС РФ, і оборона міста "наближається до завершення". Українські військові розповіли журналістом, що точаться бої за висоти.

Аналітики DeepState передали, що за добу ворог здійснив 100 штурмів на Покровському напрямку. За їхньою оцінкою, Росія намагається пришвидшитися та не шкодує резерви.