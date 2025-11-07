Активность ВС РФ в Покровске упала: оккупанты попытались наладить логистику (видео)

В 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск рассказали о ситуации в городах Донецкой области, которые пытается захватить враг. Ситуацию в районе Мирнограда военные описали как напряженную, а в Покровске количество перемещений российских солдат снизилось, но не просто так.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия с целью выявления и ликвидации российских сил. В городе и в окрестностях ведут боевую работу штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, бойцы СБУ, СБУ, ССО, Нацгвардии, Нацполиции и др. Об этом отметила пресс-служба корпуса 7 ноября.

"Враг уменьшил свою активность в городе и снизил количество перемещений. Таким образом, противник хочет минимизировать количество потерь и ожидает пополнения основными силами. Это подтверждается попытками врага наладить логистику через южные окраины Покровска", — подчеркнули в ДШВ.

Отмечается, что ВС РФ несколько раз попытался перебросить живую силу с помощью авто- и мототехники. Однако Силы обороны не дали воплотить замысел в реальность. Всего за этот месяц потери России уже пополнили более 100 оккупантов, которые действовали в Покровске: 71 — погибшими, и 36 — ранеными.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"В течение последних дней противник пытался несколько раз проникнуть в Гришино. Для этого россияне намеревались ввести в заблуждение украинских военных и попасть в населенный пункт под видом гражданских. Наши силы остановили врага", — рассказали в 7 корпусе быстрого реагирования.

Военные проинформировали, что ситуация в районе Мирнограда остается напряженной. По их данным, после многочисленных неудач в попытках штурмовать город с востока оккупанты попытаются "изменить вектор удара".

Напомним, в The Economist сообщили, что 60% Покровска находится под контролем ВС РФ, и оборона города "близится к завершению". Украинские военные рассказали журналистом, что идут бои за высоты.

Аналитики DeepState передали, что за сутки враг совершил 100 штурмов на Покровском направлении. По их оценке, Россия пытается ускориться и не жалеет резервы.