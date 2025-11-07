"Заставьте выйти из Донбасса": Путину нужен Покровск как аргумент для Трампа, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что Кремлю нужен Покровск для переговоров с Белым домом. По его словам, лидер РФ Владимир Путин стремится к успеху на передовой в любом формате.

"Я думаю, Россия вот с этой историей о Покровске, вы знаете, что она будет делать? (...) Она очень боится принятых сильных решений со стороны США, если нет успеха на поле боя. И поэтому России очень важно сделать все, чтобы реально захватить Покровск", — подчеркнул Зеленский во время брифинга 7 ноября.

По его словам, Путин хочет показать успех на поле боя в любом формате.

"Тогда они могут возвращать, попытаться вернуть этот нарратив. Что мы же вам говорили, мы захватим Донбасс. Мы же вам говорили, что заставьте президента и украинцев соответственно выйти из Донбасса, потому что мы безусловно все равно захватим восток Украины. Заставьте его, и тогда мы будем договариваться уже между собой", — пояснил президент.

Он отметил, что этот фактор может влиять на введение или отсрочку санкций.

"Потому что, знаете, все в ожидании", — добавил Зеленский.

Напомним, аналитики DeepState сообщили о 100 штурмов на Покровском направлении за сутки. Они подчеркнули, что ВС РФ пытаются ускориться на этом участке фронта.

В 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ наоборот заявили, что активность врага в самом Покровске снизилась, но не просто так. Кроме того, ВС РФ не удалось штурмовать Мирноград, поэтому оккупанты собираются "изменить вектор удара".