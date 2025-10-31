Собственное жилье для ВПЛ: нардеп рассказал, как быстро решить этот вопрос (видео)

Людей, которые вынуждены были бежать от войны их Донбасса и других прифронтовых зон и остались без крыши над головой, можно уже сейчас обеспечить доступным собственным жильем.

Решением этой проблемы могут стать дома в сельской местности, заявил в эфире "Новини. Live"Максим Ткаченко, заместитель председателя фракции "Слуга Народа" и советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.

По его словам, в стране сейчас работают программы для предоставления жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако главный недостаток в том, что все это – временное пристанище вроде общежитий и других форм социального жилья.

"Моя идея была в том, чтобы ускорить процесс предоставления нашим украинцам собственного жилья. Именно этого они ждут от нашего государства", – подчеркнул нардеп.

Он констатирует, что программа "єВідновлення" очень хорошо себя проявила, и ею воспользовались множество семей. Однако в ней есть один существенный, как считает депутат, пробел.

"Безусловно, это крутая программа, и я благодарен, что мы ее внедрили несколько лет назад, что мы выплатили по 2-3 миллиона людям из Харькова, из Изюма. Однако эта программа совершенно не работает для людей со временно оккупированных территорий. И я вообще молчу о людях, которые являются переселенцами уже 12-й год, с 2014-2015 годов, как и моя семья".

Поэтому, уверен парламентарий, дома в селах – это реальное решение и толчок для того, чтобы много людей уже начали получать недвижимость в собственность.

"Да, мы должны разговаривать с людьми, и эта программа должна быть для тех, кто готов к этому. Мы не можем всех переселенцев, которые жили раньше в Мариуполе, Донецке, Луганске, Славянске, Краматорске, Горловке, заставить поехать именно в село. Тут должно быть решение самого человека. Если он хочет получить дом в собственность прямо сейчас, то он может получить его от государства", – отмечает Ткаченко.

Он также обратил внимание на то, что немало из тех вынужденных переселенцев, кто сейчас живут в городах и не хотят их покидать, приехали из сельской местности

"Их очень много. Да, они сейчас приехали и живут кто в Тернополе, кто в Ивано-Франковске, и им в село возвращаться, наверное, не очень хотелось бы. Но если честно посмотреть, то они приехали из такой же сельской местности, где они жили и до этого много-много лет. Дома в селах – это реальное решение жилищного вопроса", – подытожил парламентарий.

В селах пустует много домов, однако не всегда у этого жилья отсутствуют владельцы Фото: TikTok

ВПЛ, деньги и мечты о доме

Согласно расследованию издания "Экономическая правда", Украина потратила десятки миллиардов гривен на обеспечение жилья переселенцам, но более 4 млн ВПЛ все еще остаются без дома. В 2022 году на выплаты ВПЛ ушло 53,5 млрд грн, на сертификаты — 17,8 млрд грн, на размещение — 3,8 млрд грн. Однако эффективность программ низкая из-за несогласованности данных.

По словам Ткаченко, с 2022 года около 75 тысяч ВПЛ были размещены в местах временного проживания по всей Украине.

Неделей ранее стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение направить дополнительные 2,5 млрд грн на программу "єВідновлення". Средства используют для финансирования жилищных сертификатов, которые получат более 1600 семей, чьи дома были уничтожены в результате российской агрессии.

В начале октября Верховная Рада приняла закон, который позволяет владельцам разрушенных из-за войны зданий получить землю бесплатно на период военного положения и еще пять лет после его окончания.