Власне житло для ВПО: нардеп розповів, як швидко вирішити це питання (відео)

Людей, які змушені були тікати від війни з Донбасу та інших прифронтових зон і залишилися без даху над головою, можна вже зараз забезпечити доступним власним житлом.

Вирішенням цієї проблеми можуть стати будинки в сільській місцевості, заявив в ефірі "Новини. Live" Максим Ткаченко, заступник голови фракції "Слуга Народу" і радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України з реінтеграції та відновлення Донбасу.

За його словами, у країні зараз працюють програми для надання житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), однак головний недолік у тому, що все це — тимчасовий притулок на кшталт гуртожитків та інших форм соціального житла.

"Моя ідея була в тому, щоб прискорити процес надання нашим українцям власного житла. Саме цього вони чекають від нашої держави", — підкреслив нардеп.

Він констатує, що програма "єВідновлення" дуже добре себе проявила, і нею скористалися безліч сімей. Однак у ній є одна суттєва, як вважає депутат, прогалина.

"Безумовно, це крута програма, і я вдячний, що ми її впровадили кілька років тому, що ми виплатили по 2-3 мільйони людям із Харкова, із Ізюма. Однак ця програма абсолютно не працює для людей з тимчасово окупованих територій. І я взагалі мовчу про людей, які є переселенцями вже 12-й рік, з 2014-2015 років, як і моя сім'я".

Тож, упевнений парламентарій, будинки в селах — це реальне рішення і поштовх для того, щоб багато людей уже почали отримувати нерухомість у власність.

"Так, ми маємо розмовляти з людьми, і ця програма має бути для тих, хто готовий до цього. Ми не можемо всіх переселенців, які жили раніше в Маріуполі, Донецьку, Луганську, Слов'янську, Краматорську, Горлівці, змусити поїхати саме в село. Тут має бути рішення самої людини. Якщо вона хоче отримати будинок у власність просто зараз, то вона може отримати його від держави", — зазначає Ткаченко.

Він також звернув увагу на те, що чимало з тих вимушених переселенців, хто зараз живуть у містах і не хочуть їх залишати, приїхали із сільської місцевості

"Їх дуже багато. Так, вони зараз приїхали і живуть хто в Тернополі, хто в Івано-Франківську, і їм у село повертатися, напевно, не дуже хотілося б. Але якщо чесно подивитись, то вони приїхали з такої ж сільської місцевості, де вони жили і до цього багато-багато років. Будинки в селах — це реальне вирішення житлового питання", — підсумував парламентарій.

У селах пустує багато будинків, проте не завжди у цього житла відсутні власники Фото: TikTok

ВПО, гроші та мрії про будинок

Згідно з розслідуванням видання "Економічна правда", Україна витратила десятки мільярдів гривень на забезпечення житла переселенцям, але понад 4 млн ВПО все ще залишаються без дому. У 2022 році на виплати ВПО пішло 53,5 млрд грн, на сертифікати — 17,8 млрд грн, на розміщення — 3,8 млрд грн. Однак ефективність програм низька через неузгодженість даних.

За словами Ткаченка, з 2022 року близько 75 тисяч ВПО було розміщено в місцях тимчасового проживання по всій Україні.

Тижнем раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення спрямувати додаткові 2,5 млрд грн на програму "єВідновлення". Кошти використають для фінансування житлових сертифікатів, які отримають понад 1600 родин, чиї будинки було знищено внаслідок російської агресії.

На початку жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє власникам зруйнованих через війну будівель отримати землю безоплатно на період воєнного стану і ще п'ять років після його закінчення.