Украинцы, которые потеряли имущество из-за войны, получат землю бесплатно: Рада приняла закон

Верховная Рада Украины приняла закон, предоставляющий возможность бывшим владельцам зданий и сооружений, разрушенных в результате боевых действий, бесплатно получить земельные участки в собственность или пользование. Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения и еще пять лет после его завершения.

По информации на сайте Верховной Рады Украины, принятый закон №13174 вносит изменения в Земельный кодекс Украины и закон "О регулировании градостроительной деятельности". Основная цель документа — обеспечить защиту прав собственников объектов недвижимого имущества, которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, и дать им возможность получить земельные участки, где располагались их здания или сооружения, без проведения земельных торгов.

Закон предусматривает, что продажа или передача в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности бывшим владельцам разрушенного имущества будет осуществляться без дополнительных процедур, которые обычно применяются при оформлении земли, включая разработку или изменение градостроительной документации. При этом целевое назначение земельного участка будет определяться в соответствии с назначением объекта недвижимого имущества до его уничтожения, что упрощает процесс восстановления или строительства нового жилья и объектов инфраструктуры.

Кроме этого, в документе говорится, что такие положения будут действовать в течение всего периода военного положения и еще пять лет после его прекращения или отмены, и это позволяет людям иметь достаточно времени для оформления прав на землю и планирования восстановительных работ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ранее владельцы разрушенного имущества часто не могли оформить право на земельный участок, даже если получили компенсацию за уничтоженное имущество. В результате они теряли возможность восстановить жилье или объекты хозяйственного назначения, поскольку государственная регистрация прекращения права собственности на разрушенное здание фактически лишала их каких-либо законных оснований на землю.

В общем, принятие закона позволит устранить этот пробел в правовом регулировании и обеспечит справедливый доступ к земельным ресурсам для тех граждан, которые пострадали от войны. По оценкам законодателей, реализация положений нового закона не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

Напомним, что 8 октября Верховная Рада Украины также приняла постановление, гарантирующее непрерывную работу органов местного самоуправления во время военного положения. Кроме этого, в документе отмечается, что проведение местных выборов в нынешних условиях невозможно из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также Фокус писал, что Верховная Рада может стать одной из главных целей России во время войны с Украиной. В случае удара парламент может потерять свою функциональность, и это сделает невозможным принятие важных решений.