Следующая цель РФ — Верховная Рада: агрессор может "парализовать" государство, — нардеп (видео)

Во время войны с Украиной Кремль не исключает возможности атаковать ключевые государственные институты, и Верховная Рада может стать одной из главных целей. В случае удара парламент может потерять свою функциональность, и это сделает невозможным принятие важных решений, продление военного положения и поставит под угрозу жизнеспособность государства.

Об этом во время эфира в программе "Говорит большой Львов" на канале рассказал народный депутат от "Голоса" Роман Костенко и подчеркнул, что российская пропаганда позиционирует президента Украины как якобы нелегитимного, в то же время признавая легитимным только парламент. Из-за этого Верховная Рада становится потенциальной целью, ведь ее уничтожение могло бы парализовать законодательную деятельность и государственное управление.

"Мы знаем, что в России ведется пропаганда, которая позиционирует президента Украины как нелегитимного. Единственный орган, который признают легитимным, — это Верховная Рада. Проблема легитимности правительства возникает из-за того, что решения там согласовываются с президентом, и этим пользуются. Будут ли они дальше наносить удары и пытаться уничтожить парламент? Демонстративно, я уверен, что они могут до этого дойти", — отметил он.

Кроме этого, Костенко отметил, что враг может пытаться помешать Украине в продолжении мобилизации и действия военного положения, выбирая для удара конкретное время, когда это будет иметь наибольший эффект. По его словам, Россия может использовать определенные политические или международные события, чтобы демонстративно показать свою силу, и эти планы уже существуют.

Эфир с Романом Костенко "Цепочка ударов Путина"

Более того, депутат подчеркнул необходимость иметь запасные варианты проведения заседаний Верховной Рады в случае атаки. Он пояснил, что даже частичное поражение парламента может парализовать законодательную деятельность: если во время заседания ракета попадет в зал, численность депутатов может стать недостаточной для формирования коалиции и принятия решений, и это сделает невозможным продление военного положения, объявление мобилизации и принятие других критически важных законов, фактически парализуя работу государства.

По его словам, эти угрозы не являются гипотетическими: в России уже существуют планы относительно возможного удара по Верховной Раде, и вопрос лишь во времени их реализации.

"Возможно, многие, глядя эфир, подумают: "Да пусть они ударят по депутатам, и нам еще лучше будет". Но я говорю не о конкретных депутатах — я имею в виду институт, без которого наличие народных депутатов делает государство легитимным и жизнеспособным. Это следует учитывать. И я уверен, что враг осознает это и имеет соответствующие планы. Это лишь вопрос времени, и когда наступит момент, они обязательно будут действовать", — подчеркнул Костенко.

Напомним, что в ночь на 7 сентября во время массированной атаки России здание правительства в Киеве поразила ракета 9М727 из комплекса "Искандер". Специалисты отмечают, что если бы боевая часть ракеты поразила здание Кабмина в штатном режиме, последствия могли быть катастрофическими.

Кроме этого, как отмечают иностранные СМИ, ударом по Кабмину в Киеве Путин начал новый этап войны.