Наступна ціль РФ — Верховна Рада: агресор може "паралізувати" державу, — нардеп (відео)

Під час війни з Україною Кремль не відкидає можливості атакувати ключові державні інституції, і Верховна Рада може стати однією з головних цілей. У разі удару парламент може втратити свою функціональність, і це унеможливить ухвалення важливих рішень, продовження воєнного стану та поставить під загрозу життєздатність держави.

Про це під час ефіру у програмі "Говорить великий Львів" на каналі розповів народний депутат від "Голоса" Роман Костенко та наголосив, що російська пропаганда позиціонує президента України як нібито нелегітимного, водночас визнаючи легітимним лише парламент. Через це Верховна Рада стає потенційною метою, адже її знищення могло б паралізувати законодавчу діяльність та державне управління.

"Ми знаємо, що в Росії ведеться пропаганда, яка позиціонує президента України як нелегітимного. Єдиний орган, який визнають легітимним, — це Верховна Рада. Проблема легітимності уряду виникає через те, що рішення там узгоджуються з президентом, і цим користуються. Чи будуть вони далі наносити удари та намагатися знищити парламент? Демонстративно, я впевнений, що вони можуть до цього дійти", — зауважив він..

Окрім цього, Костенко наголосив, що ворог може намагатися перешкодити Україні у продовженні мобілізації та дії воєнного стану, обираючи для удару конкретний час, коли це матиме найбільший ефект. За його словами, Росія може використовувати певні політичні або міжнародні події, щоб демонстративно показати свою силу, і ці плани вже існують.

Ефір з Романом Костенком "Ланцюжок ударів Путіна"

Ба більше, депутат підкреслив необхідність мати запасні варіанти проведення засідань Верховної Ради у разі атаки. Він пояснив, що навіть часткове ураження парламенту може паралізувати законодавчу діяльність: якщо під час засідання ракета потрапить у зал, чисельність депутатів може стати недостатньою для формування коаліції та ухвалення рішень, і це зробить неможливим продовження воєнного стану, оголошення мобілізації та прийняття інших критично важливих законів, фактично паралізуючи роботу держави.

За його словами, ці загрози не є гіпотетичними: в Росії вже існують плани щодо можливого удару по Верховній Раді, і питання лише в часі їх реалізації.

"Можливо, багато хто, дивлячись ефір, подумає: "Та хай вони вдарять по депутатах, і нам ще краще буде". Але я говорю не про конкретних депутатів — я маю на увазі інституцію, без якої наявність народних депутатів робить державу легітимною та життєздатною. Це слід враховувати. І я впевнений, що ворог усвідомлює це та має відповідні плани. Це лише питання часу, і коли настане момент, вони обов’язково діятимуть", — наголосив Костенко.

Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня під час масованої атаки Росії будівлю уряду в Києві уразила ракета 9М727 з комплексу "Іскандер". Фахівці наголошують, що якби бойова частина ракети уразила будівлю Кабміну у штатному режимі, наслідки могли бути катастрофічними.

Окрім цього, як зазначають іноземні ЗМІ, ударом по Кабміну в Києві Путін розпочав новий етап війни.