Українці, які втратили майно через війну, отримають землю безкоштовно: Рада ухвалила закон

Верховна Рада України ухвалила закон, що надає можливість колишнім власникам будівель і споруд, зруйнованих унаслідок бойових дій, безоплатно отримати земельні ділянки у власність або користування. Нові правила будуть діяти протягом всього періоду воєнного стану та ще п’ять років після його завершення.

За інформацією на сайті Верховної Ради України, ухвалений закон №13174 вносить зміни до Земельного кодексу України та закону "Про регулювання містобудівної діяльності". Основна мета документа — забезпечити захист прав власників об’єктів нерухомого майна, які були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та дати їм можливість отримати земельні ділянки, де розташовувалися їхні будівлі або споруди, без проведення земельних торгів.

Закон передбачає, що продаж або передача у користування земельних ділянок державної та комунальної власності колишнім власникам зруйнованого майна здійснюватиметься без додаткових процедур, які зазвичай застосовуються при оформленні землі, включно з розробкою або зміною містобудівної документації. При цьому цільове призначення земельної ділянки визначатиметься відповідно до призначення об’єкта нерухомого майна до його знищення, що спрощує процес відновлення або будівництва нового житла та об’єктів інфраструктури.

Окрім цього, у документі йдеться, що такі положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще п’ять років після його припинення або скасування, і це дозволяє людям мати достатньо часу для оформлення прав на землю та планування відновлювальних робіт.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що раніше власники зруйнованого майна часто не могли оформити право на земельну ділянку, навіть якщо отримали компенсацію за знищене майно. У результаті вони втрачали можливість відновити житло чи об’єкти господарського призначення, оскільки державна реєстрація припинення права власності на зруйновану будівлю фактично позбавляла їх будь-яких законних підстав на землю.

Загалом, прийняття закону дозволить усунути цю прогалину в правовому регулюванні та забезпечить справедливий доступ до земельних ресурсів для тих громадян, які постраждали від війни. За оцінками законодавців, реалізація положень нового закону не потребуватиме додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що 8 жовтня Верховна Рада України також ухвалила постанову, що гарантує безперервну роботу органів місцевого самоврядування під час воєнного стану. Окрім цього, у документі зазначається, що проведення місцевих виборів у нинішніх умовах є неможливим через збройну агресію Російської Федерації.

Також Фокус писав, що Верховна Рада може стати однією з головних цілей Росії під час війни з Україною. У разі удару парламент може втратити свою функціональність, і це унеможливить ухвалення важливих рішень.