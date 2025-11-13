Свириденко пообіцяла прифронтовим регіонам мільярд: на що підуть гроші (відео)

93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей отримають гроші від уряду.

Йдеться про найбільш уражені прифронтові регіони, яким Кабінет міністрів України виділить мільярд гривень для ліквідації наслідків обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, фінансування буде спрямовано на п'ять напрямів: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального.

У виступі вона також згадала, що уряд ухвалив також низку інших рішень, серед яких подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск "Енергоатому" — відсторонення керівництва та початок аудиту компанії.

"Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо в частині закупівель", — запевнила Свириденко.

Тим часом Координаційний штаб, який опікується питаннями евакуації та допомоги людям, які вимушено залишають свої домівки, ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію дітей з небезпечних територій Дніпропетровщини та Запоріжжя з батьками або опікунами через постійні обстріли та зростання загрози для життя.

Своєю чергою Максим Ткаченко, заступник голови фракції "Слуга Народу" і радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України з реінтеграції та відновлення Донбасу, запропонував свій варіант розв'язання питання з житлом для людей, яких евакуюють із прифронтових регіонів.

Він вважає, що ситуацію допоможуть вирішити порожні будинки в сільській місцевості, які можна віддати внутрішньо переміщеним особам.

