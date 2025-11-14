50 тысяч гривен на ребенка: Зеленский подписал закон о новых государственных выплатах, детали

Новые выплаты на ребенка украинцы начнут получать с 1 января 2026 года. Сумма помощи при рождении увеличена до 50 000 грн, а также введены новые виды государственной поддержки для семей с детьми.

О том, что закон о выплатах на ребенка в Украине президент Владимир Зеленский подписал 14 ноября, говорится в карточке законопроекта №13532 на сайте Верховной Рады. Согласно тексту закона, единовременное пособие в размере 50 000 грн будет выплачиваться при рождении первого и каждого последующего ребенка.

Выплаты на ребенка в Украине: детали нового закона

Право на получение выплаты при рождении ребенка имеет один из родителей или опекун, который постоянно проживает с младенцем. Для этого нужно подать соответствующее заявление и приложить к нему копии свидетельства о рождении ребенка или решения об установлении опеки.

Помощь не будет предоставляться/не будет выплачиваться, если:

получатели лишены родительских прав, а в случае опекунства — если опека прекращена или опекун освобожден от полномочий;

ребенок отобран у получателя без лишения родительских прав и временно устроен на полное государственное содержание.

При этом в законе подчеркивается, что пособие при рождении является собственностью ребенка.

Другие виды пособия на ребенка

Кроме выплаты 50 000 грн на ребенка при рождении, новый закон касается еще нескольких видов государственной помощи:

"пакет малыша" можно получать в натуральной форме или в виде денежной компенсации с 36 недели беременности, однако не позднее, чем в течение трех месяцев от рождения ребенка;

дородовая поддержка беременным незастрахованным женщинам составит 7 000 грн в месяц;

пособие по уходу за ребенком до достижения годовалого возраста — 7 000 грн в месяц, а для детей с инвалидностью — 10 500 грн;

помощь по уходу за ребенком "еЯсла" будет предоставляться родителям, которые после достижения младенцем годовалого возраста начали работать на полный рабочий день (выплата в размере до 8 000 грн в месяц будет предоставляться до 3 лет ребенка);

выплата "еСадок" в сумме до 8 000 грн, если мать или опекун начали работать на полный рабочий день, будет назначаться детям от трех до шести лет (для детей с особыми потребностями — до семи);

ученикам первых классов в 2026 году будут предоставлять 5 000 грн — "пакет школьника" на приобретение канцелярии, книг или одежды, необходимых для школы.

Перечень выплат на ребенка в Украине в тексте нового закона Фото: скриншот

Ранее сумма выплаты при рождении ребенка составляла 41 280 грн. Однократно выплачивалось 10 320 грн, а остальные средства родителям выдавали ежемесячно по 860 грн в течение трех лет.

Напомним, с 15 ноября в Украине стартует программа "Зимова підтримка", в рамках которой украинцы смогут получить единовременные выплаты в размере 1 000 грн. Подавать заявки можно будет через приложение "Дія" или в отделениях АО "Укрпошта".