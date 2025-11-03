По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада будет голосовать за новый законопроект

Парламент уже 5 ноября рассмотрит законопроект о "детских выплатах", который предусматривает, в частности, увеличение суммы помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.

"Законопроект о выплате 50 тысяч гривен на ребенка планируют рассматривать в среду. Это будет рассмотрение во втором чтении", — сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Гончаренко выразил надежду, что после голосования законопроект быстро подпишут. Потому что это, по словам нардепа, "важный законопроект, который ждут многие семьи".

В основе законопроекта — увеличение суммы выплат при рождении ребенка до 50 тысяч гривен; помощь по уходу за ребенком до 1 года в размере 7 тысяч гривен, а также выплата 8 тысяч гривен в случае ухода за ребенком от 1 до 3 лет, если родители вернулись на работу:

Единовременная выплата — 50 000 грн — при рождении ребенка (для первого, второго и последующих детей);

Дородовая/ежемесячная помощь — 7 000 грн — беременным женщинам без страхового стажа и тем, кто не получает других соцвыплат;

Уход за ребенком до 1 года — примерно 7 000 грн/месяц — маме, папе или опекуну планируют выплату около 7 000 грн в месяц на период до 1 года;

Для детей 1-3 лет — помощь работающим родителям — предусмотрена соцподдержка. Размер и порядок выплат будет устанавливать Кабмин (примерно 8 000 грн при условии трудоустройства);

"Пакет малыша" остается — набор базовых товаров при рождении ребенка сохраняется в предложениях законопроекта.

В случае одобрения парламентом в среду и подписи президента — с 1 января 2026 года закон вступит в силу.

На сегодня помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.

Минсоцполитики еще в мае 2025 года представило новый проект по поддержке семей в период до и после рождения ребенка, которым и была предусмотрена выплата 50 тысяч гривен и другую вышеупомянутую помощь.

